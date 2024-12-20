https://ria.ru/20241220/zhurnalistka-1990482030.html

Призывавшую финансировать ВСУ журналистку внесли в реестр иноагентов

Призывавшую финансировать ВСУ журналистку внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 20.12.2024

Призывавшую финансировать ВСУ журналистку внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов призывавшую финансировать ВСУ журналиста Викторию Ивлеву-Йорк*, а также еще трех человек и одну... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:36:00+03:00

2024-12-20T17:36:00+03:00

2024-12-20T17:40:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

министерство юстиции рф (минюст россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990483126_0:28:3001:1716_1920x0_80_0_0_b0feda7a4a4fdc2bd3d5662d4b3d6325.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов призывавшую финансировать ВСУ журналиста Викторию Ивлеву-Йорк*, а также еще трех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства. "Двадцатого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Р. Белокиев*, В.М. Ивлева-Йорк*, Н.Н. Полозов*, Х.Г. Узаров*, а также проект "Лаборатория университетской прозрачности"**, - говорится в сообщении. По данным ведомства, журналист Виктория Ивлева-Йорк* призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО. Ислам Белокиев* и Хасан Узаров*, уточняется в релизе, распространяли фейки о решениях российских властей и армии РФ, выступали против СВО. Кроме того, Белокиев* принимал участие в антироссийских акциях за рубежом и создании сообщений и материалов иностранных агентов. Николай Полозов*, отмечает ведомство, помимо распространения недостоверной информации, призывал к поддержке ВС Украины, а также террористических организаций. Сам он является представителем признанных нежелательными в РФ организаций. Проект "Лаборатория университетской прозрачности"** распространял фейки и сотрудничал с иностранными агентами. Его создателями являются организации, признанные нежелательными в РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html

https://ria.ru/20241220/makarevich-1990410479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, министерство юстиции рф (минюст россии)