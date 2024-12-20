https://ria.ru/20241220/zhurnalistka-1990482030.html
Призывавшую финансировать ВСУ журналистку внесли в реестр иноагентов
Призывавшую финансировать ВСУ журналистку внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 20.12.2024
Призывавшую финансировать ВСУ журналистку внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов призывавшую финансировать ВСУ журналиста Викторию Ивлеву-Йорк*, а также еще трех человек и одну... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:36:00+03:00
2024-12-20T17:36:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов призывавшую финансировать ВСУ журналиста Викторию Ивлеву-Йорк*, а также еще трех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства. "Двадцатого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Р. Белокиев*, В.М. Ивлева-Йорк*, Н.Н. Полозов*, Х.Г. Узаров*, а также проект "Лаборатория университетской прозрачности"**, - говорится в сообщении. По данным ведомства, журналист Виктория Ивлева-Йорк* призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, выступала против СВО. Ислам Белокиев* и Хасан Узаров*, уточняется в релизе, распространяли фейки о решениях российских властей и армии РФ, выступали против СВО. Кроме того, Белокиев* принимал участие в антироссийских акциях за рубежом и создании сообщений и материалов иностранных агентов. Николай Полозов*, отмечает ведомство, помимо распространения недостоверной информации, призывал к поддержке ВС Украины, а также террористических организаций. Сам он является представителем признанных нежелательными в РФ организаций. Проект "Лаборатория университетской прозрачности"** распространял фейки и сотрудничал с иностранными агентами. Его создателями являются организации, признанные нежелательными в РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, выполняющая функции иностранного агента.
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html
https://ria.ru/20241220/makarevich-1990410479.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Призывавшую финансировать ВСУ журналистку внесли в реестр иноагентов
Призывавшая финансировать ВСУ журналист Ивлева-Йорк внесена в реестр иноагентов
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов призывавшую финансировать ВСУ журналиста Викторию Ивлеву-Йорк*, а также еще трех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцатого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России
в реестр иностранных агентов включены И.Р. Белокиев*, В.М. Ивлева-Йорк*, Н.Н. Полозов
*, Х.Г. Узаров*, а также проект "Лаборатория университетской прозрачности"**, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, журналист Виктория Ивлева-Йорк* призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины
, выступала против СВО.
Ислам Белокиев* и Хасан Узаров*, уточняется в релизе, распространяли фейки о решениях российских властей и армии РФ, выступали против СВО. Кроме того, Белокиев* принимал участие в антироссийских акциях за рубежом и создании сообщений и материалов иностранных агентов.
Николай Полозов*, отмечает ведомство, помимо распространения недостоверной информации, призывал к поддержке ВС Украины, а также террористических организаций. Сам он является представителем признанных нежелательными в РФ организаций.
Проект "Лаборатория университетской прозрачности"** распространял фейки и сотрудничал с иностранными агентами. Его создателями являются организации, признанные нежелательными в РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента.