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Жестянников почтил память погибших сотрудников ФСБ Вологодской области

Жестянников почтил память погибших сотрудников ФСБ Вологодской области - РИА Новости, 20.12.2024

Жестянников почтил память погибших сотрудников ФСБ Вологодской области

В пятницу в России отмечается День работников органов безопасности, в рамках которого парламентарии Вологодской области почтили память сотрудников ФСБ региона,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:37:00+03:00

2024-12-20T19:37:00+03:00

2024-12-20T19:37:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В пятницу в России отмечается День работников органов безопасности, в рамках которого парламентарии Вологодской области почтили память сотрудников ФСБ региона, погибших при исполнении служебных обязанностей, возложили цветы к мемориалу, сообщил в своем телеграм-канале председатель областного Законодательного собрания Сергей Жестянников. "Эта профессия - одна из самых сложных. Рискуя жизнью и здоровьем, сотрудники госбезопасности защищают нас от террористических угроз, других проявлений экстремизма. Особые важные и стратегические задачи специалисты выполняют и в зоне СВО", – написал Жестянников. Он поблагодарил сотрудников ФСБ за верность долгу, ответственность и мужество. 20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста. Органы государственной безопасности – государственные органы, деятельность которых направлена на пресечение и раскрытие преступлений против государственного строя, внешней и внутренней безопасности государства. В их компетенцию могут входить функции разведывательно-информационного характера, охрана высших государственных органов, обеспечение правительственной связи, охрана государственных границ.

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников