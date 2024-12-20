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Жестянников: молодежный парламент организовал стратсессию в Тотьме

Жестянников: молодежный парламент организовал стратсессию в Тотьме - РИА Новости, 20.12.2024

Жестянников: молодежный парламент организовал стратсессию в Тотьме

В пятницу в рамках парламентского дня Молодежный парламент организовал молодым тотьмичам стратегическую сессию, сообщил в своем телеграм-канале председатель... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:34:00+03:00

2024-12-20T19:34:00+03:00

2024-12-20T19:34:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

тотьма

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В пятницу в рамках парламентского дня Молодежный парламент организовал молодым тотьмичам стратегическую сессию, сообщил в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников. "Тотемская молодежь зарядила сейчас не просто позитивом, а классными идеями по развитию территории. И формат дали такой, что получился настоящий "движ", выражаясь языком молодежи", – написал Жестянников. По его словам, ребята предложили много идей, подумали, что им не хватает на малой родине. "Причем, это были не просто фантазии, а сразу алгоритм действий: идея - финансирование - дорожная карта реализации", – добавил Жестянников. Он отметил, что ребята прекрасно справились. "Представили нам с главой округа Сергеем Селяниным свои проекты. Это и создание молодежных пространств, открытие видеостудии и скейтпарка. Какие-то идеи можно реализовать за счет грантов (молодежь готова их писать), другие за счет местного или областного бюджетов", – сказал спикер. И уточнил, что глава округа взял в работу ряд моментов. "Важно, что все проекты – это не фантазия, а реальные инициативы, которые можно и нужно воплощать в жизнь. Благодарю молодежь из Тотьмы за искренность, активность и горящие глаза!" – резюмировал Жестянников.

вологодская область

тотьма

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вологодская область, сергей жестянников, тотьма, россия