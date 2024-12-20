https://ria.ru/20241220/zhestyannikov-1990379832.html

Жестянников: обсудили идею возродить летную подготовку на Вологодчине

Жестянников: обсудили идею возродить летную подготовку на Вологодчине - РИА Новости, 20.12.2024

Жестянников: обсудили идею возродить летную подготовку на Вологодчине

Вологодские депутаты обсудили идею возродить первоначальную летную подготовку на территории региона, сообщил председатель регионального Заксобрания Сергей... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:54:00+03:00

2024-12-20T12:54:00+03:00

2024-12-20T12:54:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8165bc714c7bb7e2002e5bcd4c450d4a.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вологодские депутаты обсудили идею возродить первоначальную летную подготовку на территории региона, сообщил председатель регионального Заксобрания Сергей Жестянников. "Губернатор области Георгий Филимонов уделяет особое внимание развитию авиационной отрасли. Учитывая площадь Вологодчины, это самый эффективный вид транспорта для перемещения жителей. Запланирована реконструкция вологодского аэропорта, поэтому нужны профессиональные кадры. Будем тому активно содействовать", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он добавил, что в вологодского ДОСААФ есть опытный летный и инженерно-технический состав с допусками для выполнения всех видов авиационных работ. Это хорошая возможность на территории региона обучать летчиков, диспетчеров, специалистов служебных специальностей. "Одним из ключевых моментов работы будет патриотическое воспитание молодежи через летное обучение. Например, первоначальная летная подготовка даст преимущество школьникам при поступлении в авиационные учебные заведения. Как подчеркивает Георгий Юрьевич, работа с молодежью в направлении авиации положительно скажется на развитии отрасли в регионе", - считает спикер ЗСО. Жестянников отметил, что в регионе сохранен один из немногих на Северо-Западе авиационный учебно-спортивный центр ДОСААФ. "Оставляем вопрос в проработке. Будем готовить предложения по возобновлению первоначальной летной подготовки", - резюмировал он.

https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990232069.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей жестянников