https://ria.ru/20241220/zhestyannikov-1990379832.html
Жестянников: обсудили идею возродить летную подготовку на Вологодчине
Жестянников: обсудили идею возродить летную подготовку на Вологодчине - РИА Новости, 20.12.2024
Жестянников: обсудили идею возродить летную подготовку на Вологодчине
Вологодские депутаты обсудили идею возродить первоначальную летную подготовку на территории региона, сообщил председатель регионального Заксобрания Сергей... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:54:00+03:00
2024-12-20T12:54:00+03:00
2024-12-20T12:54:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8165bc714c7bb7e2002e5bcd4c450d4a.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вологодские депутаты обсудили идею возродить первоначальную летную подготовку на территории региона, сообщил председатель регионального Заксобрания Сергей Жестянников. "Губернатор области Георгий Филимонов уделяет особое внимание развитию авиационной отрасли. Учитывая площадь Вологодчины, это самый эффективный вид транспорта для перемещения жителей. Запланирована реконструкция вологодского аэропорта, поэтому нужны профессиональные кадры. Будем тому активно содействовать", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он добавил, что в вологодского ДОСААФ есть опытный летный и инженерно-технический состав с допусками для выполнения всех видов авиационных работ. Это хорошая возможность на территории региона обучать летчиков, диспетчеров, специалистов служебных специальностей. "Одним из ключевых моментов работы будет патриотическое воспитание молодежи через летное обучение. Например, первоначальная летная подготовка даст преимущество школьникам при поступлении в авиационные учебные заведения. Как подчеркивает Георгий Юрьевич, работа с молодежью в направлении авиации положительно скажется на развитии отрасли в регионе", - считает спикер ЗСО. Жестянников отметил, что в регионе сохранен один из немногих на Северо-Западе авиационный учебно-спортивный центр ДОСААФ. "Оставляем вопрос в проработке. Будем готовить предложения по возобновлению первоначальной летной подготовки", - резюмировал он.
https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990232069.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_741bca1f98c813069bbc5946d64e69e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жестянников
Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников: обсудили идею возродить летную подготовку на Вологодчине
Жестянников: В Вологде обсудили возобновление первоначальной летной подготовки
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вологодские депутаты обсудили идею возродить первоначальную летную подготовку на территории региона, сообщил председатель регионального Заксобрания Сергей Жестянников.
"Губернатор области Георгий Филимонов уделяет особое внимание развитию авиационной отрасли. Учитывая площадь Вологодчины, это самый эффективный вид транспорта для перемещения жителей. Запланирована реконструкция вологодского аэропорта, поэтому нужны профессиональные кадры. Будем тому активно содействовать", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в вологодского ДОСААФ есть опытный летный и инженерно-технический состав с допусками для выполнения всех видов авиационных работ. Это хорошая возможность на территории региона обучать летчиков, диспетчеров, специалистов служебных специальностей.
"Одним из ключевых моментов работы будет патриотическое воспитание молодежи через летное обучение. Например, первоначальная летная подготовка даст преимущество школьникам при поступлении в авиационные учебные заведения. Как подчеркивает Георгий Юрьевич, работа с молодежью в направлении авиации положительно скажется на развитии отрасли в регионе", - считает спикер ЗСО.
Жестянников отметил, что в регионе сохранен один из немногих на Северо-Западе авиационный учебно-спортивный центр ДОСААФ.
"Оставляем вопрос в проработке. Будем готовить предложения по возобновлению первоначальной летной подготовки", - резюмировал он.