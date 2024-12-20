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Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:45 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/zhelaniya-1990458888.html
Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний"
Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя перед заседанием Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:45:00+03:00
2024-12-20T16:45:00+03:00
тверская область
игорь руденя
россия
новый год
елка желаний
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя перед заседанием Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В этом году своими мечтами в ходе акции "Елка желаний" делились дети участников специальной военной операции, юные жители новых территорий России, а также Курской, Брянской и Белгородской областей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из семей с невысоким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Руденя снял с Кремлевской новогодней елки три шара. Так, глава региона исполнит мечту о самокате шестилетней Леры Козловой из семьи участника СВО, проживающей в Лихославле. Тоже самокат, но уже электрический, Игорь Руденя подарит 11-летнему Кириллу Федорову из Ржева. А новогодний сюрприз от губернатора получит семилетняя Таисия Падалка из Бердянска, рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года. Всего за шесть лет реализации проекта было исполнено 213 тысяч детских новогодних пожеланий. С прошлого года ее координатором выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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игорь руденя, россия, новый год, елка желаний
Тверская область, Игорь Руденя, Россия, Новый год, Елка желаний
Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний"

Руденя исполнит новогодние мечты юных жителей Верхневолжья и Бердянска

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиТверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний"
Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя перед заседанием Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В этом году своими мечтами в ходе акции "Елка желаний" делились дети участников специальной военной операции, юные жители новых территорий России, а также Курской, Брянской и Белгородской областей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из семей с невысоким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Руденя снял с Кремлевской новогодней елки три шара. Так, глава региона исполнит мечту о самокате шестилетней Леры Козловой из семьи участника СВО, проживающей в Лихославле. Тоже самокат, но уже электрический, Игорь Руденя подарит 11-летнему Кириллу Федорову из Ржева. А новогодний сюрприз от губернатора получит семилетняя Таисия Падалка из Бердянска, рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года. Всего за шесть лет реализации проекта было исполнено 213 тысяч детских новогодних пожеланий. С прошлого года ее координатором выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
 
Тверская областьИгорь РуденяРоссияНовый годЕлка желаний
 
 
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