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Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний"

Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024

Тверской губернатор Игорь Руденя принял участие в акции "Елка желаний"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя перед заседанием Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:45:00+03:00

2024-12-20T16:45:00+03:00

2024-12-20T16:45:00+03:00

тверская область

игорь руденя

россия

новый год

елка желаний

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя перед заседанием Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В этом году своими мечтами в ходе акции "Елка желаний" делились дети участников специальной военной операции, юные жители новых территорий России, а также Курской, Брянской и Белгородской областей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из семей с невысоким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Руденя снял с Кремлевской новогодней елки три шара. Так, глава региона исполнит мечту о самокате шестилетней Леры Козловой из семьи участника СВО, проживающей в Лихославле. Тоже самокат, но уже электрический, Игорь Руденя подарит 11-летнему Кириллу Федорову из Ржева. А новогодний сюрприз от губернатора получит семилетняя Таисия Падалка из Бердянска, рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года. Всего за шесть лет реализации проекта было исполнено 213 тысяч детских новогодних пожеланий. С прошлого года ее координатором выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

игорь руденя, россия, новый год, елка желаний