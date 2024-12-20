https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990545420.html
Зеленский боится любых переговоров, заявил Небензя
Зеленский боится любых переговоров, заявил Небензя - РИА Новости, 21.12.2024
Зеленский боится любых переговоров, заявил Небензя
Мир для Владимира Зеленского - это "самый страшный сценарий", ибо в этом случае ему придется пойти на выборы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-20T23:58:00+03:00
2024-12-20T23:58:00+03:00
2024-12-21T00:27:00+03:00
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ООН, 21 дек - РИА Новости. Мир для Владимира Зеленского - это "самый страшный сценарий", ибо в этом случае ему придется пойти на выборы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Как мы уже неоднократно говорили, мир для него - это самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти. А потом отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа, сделав его пешкой в геополитической игре Запада против России. Поэтому любых переговоров он боится как огня, отвергая одну за другой мирные инициативы, как на текущей неделе в случае с предложением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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РИА Новости
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В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Владимир Зеленский, Виктор Орбан
Зеленский боится любых переговоров, заявил Небензя
Небензя заявил, что мир для Зеленского будет самым страшным сценарием