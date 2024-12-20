https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990544437.html

Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине

Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 20.12.2024

Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине

Владимир Зеленский делает все для того, чтобы сорвать "любые мирные инициативы" и спровоцировать РФ на эскалацию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T23:40:00+03:00

2024-12-20T23:40:00+03:00

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ООН, 20 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский делает все для того, чтобы сорвать "любые мирные инициативы" и спровоцировать РФ на эскалацию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Терпящий катастрофические неудачи на поле боя просроченный украинский президент делает все для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы и спровоцировать Россию на кардинальную эскалацию конфликта", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

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