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Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 20.12.2024
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23:40 20.12.2024 (обновлено: 23:59 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990544437.html
Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине
Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 20.12.2024
Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине
Владимир Зеленский делает все для того, чтобы сорвать "любые мирные инициативы" и спровоцировать РФ на эскалацию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T23:40:00+03:00
2024-12-20T23:59:00+03:00
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ООН, 20 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский делает все для того, чтобы сорвать "любые мирные инициативы" и спровоцировать РФ на эскалацию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Терпящий катастрофические неудачи на поле боя просроченный украинский президент делает все для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы и спровоцировать Россию на кардинальную эскалацию конфликта", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990532802.html
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в мире, россия, украина, василий небензя, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН
Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине

Небензя: Зеленский делает все, чтобы сорвать любые мирные инициативы по Украине

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 20 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский делает все для того, чтобы сорвать "любые мирные инициативы" и спровоцировать РФ на эскалацию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Терпящий катастрофические неудачи на поле боя просроченный украинский президент делает все для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы и спровоцировать Россию на кардинальную эскалацию конфликта", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
"Он сошел с ума": решение Зеленского вызвало гнев в Сети
Вчера, 20:48
 
В миреРоссияУкраинаВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООН
 
 
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