https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990532802.html

"Он сошел с ума": решение Зеленского вызвало гнев в Сети

"Он сошел с ума": решение Зеленского вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 20.12.2024

"Он сошел с ума": решение Зеленского вызвало гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х в комментариях к публикации ирландского журналиста Чея Боуза раскритиковали отказ Владимира Зеленского от перемирия на Рождество. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T20:48:00+03:00

2024-12-20T20:48:00+03:00

2024-12-20T21:31:00+03:00

венгрия

в мире

владимир зеленский

киев

турция

владимир путин

чей боуз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х в комментариях к публикации ирландского журналиста Чея Боуза раскритиковали отказ Владимира Зеленского от перемирия на Рождество."Диктатор в Киеве отказал своей поредевшей армии призывников в двухдневном рождественском перемирии, предложенном российской стороной. Оно было достигнуто при посредничестве Венгрии и Турции. Зеленский отказался", — написал журналист.Публикация спровоцировала эмоциональное обсуждение."Я правда думаю, что он уже сошел с ума", — написал один из комментаторов."Зеленский не позволит призывникам отпраздновать, возможно, их последнее Рождество", — добавил другой."Позорный человек", — высказался пользователь."Потому что Зеленский грязно разбогател, обращаясь со своим народом как с пушечным мясом. Отрицание перемирия только продлевает страдания его граждан, показывая, где на самом деле находятся его приоритеты: его собственная выгода вместо их жизней", — резюмировали в комментариях.На минувшей неделе Орбан позвонил Владимиру Путину и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер призвал объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила "некультурный отказ".Предложение о рождественском перемирии Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 19 декабря. Он напомнил, что Киев неоднократно отвергал подобные инициативы, поэтому их сначала нужно адресовать украинской стороне. Глава государства добавил, что России нужно не перемирие, а прочный мир.

https://ria.ru/20241220/konflikt-1990506026.html

https://ria.ru/20241220/germany-1990436733.html

венгрия

киев

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, в мире, владимир зеленский, киев, турция, владимир путин, чей боуз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)