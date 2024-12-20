https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990340586.html

Медведев рассказал, на кого обращена оскорбительная риторика Зеленского

Медведев рассказал, на кого обращена оскорбительная риторика Зеленского - РИА Новости, 20.12.2024

Медведев рассказал, на кого обращена оскорбительная риторика Зеленского

Оскорбительная риторика Владимира Зеленского нацелена на избранного президента США Дональда Трампа, чтобы указать тому на невозможность переговоров с Россией,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:08:00+03:00

2024-12-20T11:08:00+03:00

2024-12-20T14:14:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий медведев

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Оскорбительная риторика Владимира Зеленского нацелена на избранного президента США Дональда Трампа, чтобы указать тому на невозможность переговоров с Россией, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев Telegram-канале."Оскорбления — средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный "орган" для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие", — отметил он.Медведев добавил, что такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия.Также он указал на различия в поведении российского лидера Владимира Путина в ходе прямой линии и главы киевского режима: "Путин был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны".

https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, дмитрий медведев, владимир зеленский, дональд трамп