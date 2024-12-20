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Медведев рассказал, на кого обращена оскорбительная риторика Зеленского
Медведев рассказал, на кого обращена оскорбительная риторика Зеленского - РИА Новости, 20.12.2024
Медведев рассказал, на кого обращена оскорбительная риторика Зеленского
Оскорбительная риторика Владимира Зеленского нацелена на избранного президента США Дональда Трампа, чтобы указать тому на невозможность переговоров с Россией,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:08:00+03:00
2024-12-20T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Оскорбительная риторика Владимира Зеленского нацелена на избранного президента США Дональда Трампа, чтобы указать тому на невозможность переговоров с Россией, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев Telegram-канале."Оскорбления — средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный "орган" для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие", — отметил он.Медведев добавил, что такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия.Также он указал на различия в поведении российского лидера Владимира Путина в ходе прямой линии и главы киевского режима: "Путин был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны".
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, сша, дмитрий медведев, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, Россия, США, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Медведев рассказал, на кого обращена оскорбительная риторика Зеленского
Медведев: Зеленский оскорблениями в адрес Путина показал Трампу средний палец