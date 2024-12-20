https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990332692.html
Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев
Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев - РИА Новости, 20.12.2024
Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев
Владимир Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента, и он ставит на войну, но и там он никому не нужен, заявил заместитель... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:46:00+03:00
2024-12-20T10:46:00+03:00
2024-12-20T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента, и он ставит на войну, но и там он никому не нужен, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским в том случае, если он пойдет на выборы и получит легитимность."Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен", - написал Медведев.По его мнению, глава киевского режима не сможет долго удержаться в кресле. В исторической перспективе Зеленского ждет забвение, подытожил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев
Медведев заявил, что Зеленский долго не удержится в кресле