https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990332692.html

Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев

Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев - РИА Новости, 20.12.2024

Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев

Владимир Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента, и он ставит на войну, но и там он никому не нужен, заявил заместитель... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:46:00+03:00

2024-12-20T10:46:00+03:00

2024-12-20T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента, и он ставит на войну, но и там он никому не нужен, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским в том случае, если он пойдет на выборы и получит легитимность."Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен", - написал Медведев.По его мнению, глава киевского режима не сможет долго удержаться в кресле. В исторической перспективе Зеленского ждет забвение, подытожил он.

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Ольга Фомченкова

украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия