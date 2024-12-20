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Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 20.12.2024 (обновлено: 11:50 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990332692.html
Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев
Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев - РИА Новости, 20.12.2024
Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев
Владимир Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента, и он ставит на войну, но и там он никому не нужен, заявил заместитель... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:46:00+03:00
2024-12-20T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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в мире
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента, и он ставит на войну, но и там он никому не нужен, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским в том случае, если он пойдет на выборы и получит легитимность."Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен", - написал Медведев.По его мнению, глава киевского режима не сможет долго удержаться в кресле. В исторической перспективе Зеленского ждет забвение, подытожил он.
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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия
Зеленский никому не нужен на войне, заявил Медведев

Медведев заявил, что Зеленский долго не удержится в кресле

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента, и он ставит на войну, но и там он никому не нужен, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским в том случае, если он пойдет на выборы и получит легитимность.
"Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен", - написал Медведев.
По его мнению, глава киевского режима не сможет долго удержаться в кресле. В исторической перспективе Зеленского ждет забвение, подытожил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевВ миреПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссия
 
 
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