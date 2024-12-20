Захарова прокомментировала новые санкции США в связи с "Северными потоками"
Захарова: санкции по "Северным потокам" надо вводить против Байдена и Нуланд
"Северный поток -2". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Если администрация президента США и хочет ввести санкции против кого-либо в связи с "Северными потоками", то это надо делать против Джо Байдена и Виктории Нуланд, поскольку к уничтожению трубопроводов призывали именно они, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Госдепартамент США объявил о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2", в перечень попали структуры, связанные со строительством трубопровода, и несколько судов. Как указывает американское внешнеполитическое ведомство, ранее против структур уже были введены санкции в рамках закона о защите европейской энергобезопасности.
"Если администрация Байдена против кого-то и хочет на данном этапе ввести санкции в связи с "Северными потоками", так это надо делать против Байдена и Нуланд — к уничтожению данного проекта призывали именно они", - написала она в своём телеграм-канале, комментируя новые санкции Вашингтона, связанные с "Северным потоком 2".
Она добавила, что заявление о том, что это – решение уходящей администрации и государственного секретаря, а "после 12 часов дня 20 января следующая администрация может высказать свою точку зрения", является надругательством над здравым смыслом уходящей администрации.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.