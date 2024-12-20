https://ria.ru/20241220/zaharova-1990375922.html

Захарова прокомментировала реакцию Запада на предложение Путина о дуэли

Захарова прокомментировала реакцию Запада на предложение Путина о дуэли - РИА Новости, 20.12.2024

Захарова прокомментировала реакцию Запада на предложение Путина о дуэли

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию западной общественности на предложения президента Владимира Путина провести дуэль... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:46:00+03:00

2024-12-20T12:46:00+03:00

2024-12-20T12:46:00+03:00

россия

киев

владимир путин

мария захарова

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию западной общественности на предложения президента Владимира Путина провести дуэль "Орешника" и натовских ПРО, напомнила о рассуждениях лидеров стран Запада об ударах "вглубь России" и призвала задуматься, каково жить в тех обстоятельствах, которые они предлагают для других. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии предложил Западу "высокотехнологичную дуэль" - выбрать объект для поражения "Орешником" в Киеве, сосредоточить вокруг него все свои силы ПВО и ПРО и попробовать перехватить российскую ракету. "Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах "вглубь России". И ведь никто не падает в этих странах в обморок от подобных заявлений, не вспоминает закон и международное право, гуманность и права человека. А ведь риторика о "нанесении России стратегического поражения" плотно укоренилась в менталитете натовских режимов отнюдь не в качестве гипотетических допущений - под эту доктрину выделяются миллиарды на практическую реализацию... Пусть задумаются, каково это: жить в обстоятельствах, которые предлагают для других", - написала она в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html

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россия, киев, владимир путин, мария захарова