Захарова прокомментировала реакцию Запада на предложение Путина о дуэли
Захарова призвала Запад подумать, каково жить в условиях, которые он предлагает
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию западной общественности на предложения президента Владимира Путина провести дуэль "Орешника" и натовских ПРО, напомнила о рассуждениях лидеров стран Запада об ударах "вглубь России" и призвала задуматься, каково жить в тех обстоятельствах, которые они предлагают для других.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии предложил Западу "высокотехнологичную дуэль" - выбрать объект для поражения "Орешником" в Киеве, сосредоточить вокруг него все свои силы ПВО и ПРО и попробовать перехватить российскую ракету.
"Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах "вглубь России". И ведь никто не падает в этих странах в обморок от подобных заявлений, не вспоминает закон и международное право, гуманность и права человека. А ведь риторика о "нанесении России стратегического поражения" плотно укоренилась в менталитете натовских режимов отнюдь не в качестве гипотетических допущений - под эту доктрину выделяются миллиарды на практическую реализацию... Пусть задумаются, каково это: жить в обстоятельствах, которые предлагают для других", - написала она в своём телеграм-канале.