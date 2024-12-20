https://ria.ru/20241220/zagryaznenie-1990365327.html

У берегов Анапы из-за разлива нефтепродуктов загрязнено более 45 гектаров

У берегов Анапы из-за разлива нефтепродуктов загрязнено более 45 гектаров - РИА Новости, 20.12.2024

У берегов Анапы из-за разлива нефтепродуктов загрязнено более 45 гектаров

Более 45 гектаров остаются загрязнены на территории природного парка "Анапская пересыпь" после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:14:00+03:00

2024-12-20T12:14:00+03:00

2024-12-20T12:14:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Более 45 гектаров остаются загрязнены на территории природного парка "Анапская пересыпь" после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. "О ситуации на территории природного парка "Анапская пересыпь" после разлива нефтепродуктов. На сегодняшний день на территории природного парка остается загрязнение общей площадью более 45 гектаров. Нефтепродукты находятся как в виде рассеянных пятен, так и образуют сплошные участки загрязнения", - говорится в сообщении. На наиболее пострадавших участках, где толщина слоя нефтепродуктов превышает 10 сантиметров, используется тяжелая техника, включая большегрузные погрузчики. Водители проинструктированы осторожного двигаться через песчаные дюны с редкими видами растений. Кроме того, спасены более 30 птиц, добавляют власти. Уточняется, что сотрудники и добровольцы продолжают работу по перекрытию прорывов через косы в лиман. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.

https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html

https://ria.ru/20241218/posledstviya-1989937975.html

краснодарский край

керченский пролив

черное море

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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе