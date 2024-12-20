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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов - РИА Новости, 20.12.2024

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:31:00+03:00

2024-12-20T08:31:00+03:00

2024-12-20T08:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 399 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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запорожская область, запорожская областная государственная администрация