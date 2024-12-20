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В Переяславе в Киевской области прогремели взрывы

В Переяславе в Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.12.2024

В Переяславе в Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Переяслав Бориспольского района Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:23:00+03:00

2024-12-20T04:23:00+03:00

2024-12-20T04:23:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Переяслав Бориспольского района Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Переяслав (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области с 01.17 мск. звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241220/vzryvy-1990293966.html

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Дарья Буймова

в мире, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины