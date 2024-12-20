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В Переяславе в Киевской области прогремели взрывы
В Переяславе в Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.12.2024
В Переяславе в Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Переяслав Бориспольского района Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:23:00+03:00
2024-12-20T04:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Переяслав Бориспольского района Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Переяслав (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области с 01.17 мск. звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Переяславе в Киевской области прогремели взрывы
В городе Переяслав Бориспольского района Киевской области прогремели взрывы