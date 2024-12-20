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РЭЦ приглашает на выставку EURASIA EXPO 2025 в Иране - РИА Новости, 20.12.2024
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13:31 20.12.2024
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РЭЦ приглашает на выставку EURASIA EXPO 2025 в Иране
РЭЦ приглашает на выставку EURASIA EXPO 2025 в Иране - РИА Новости, 20.12.2024
РЭЦ приглашает на выставку EURASIA EXPO 2025 в Иране
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) сообщает, что с 21 по 24 февраля 2025 года в Тегеране пройдет III Международная выставка EURASIA EXPO. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:31:00+03:00
2024-12-20T13:31:00+03:00
экономика
иран
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) сообщает, что с 21 по 24 февраля 2025 года в Тегеране пройдет III Международная выставка EURASIA EXPO."Мероприятие организует партнер РЭЦ, компания "Парс Карен" при поддержке министерства промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран и при координации Организации развития торговли Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.В 2023 году выставка проводилась с 4 по 7 декабря и получила большой положительный отклик как со стороны участников, так и руководства стран Евразийского экономического союза. В ней приняли участие крупнейшие российские предприятия. Были организованы павильоны Республики Татарстан и Волгоградской области. Выставку посетили порядка 14 тысяч человек, а ее площадь превысила 10 тысяч квадратных метров.Постоянным организатором выставки является компания "Парс Карен", которая 14 октября 2024 года на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписала соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром.Партнеры выставки - Евразийская экономическая комиссия, министерство промышленности, шахт и торговли Ирана, фонд Росконгресс.Ожидается, что в 2025 году выставку посетят 20 тысяч участников из восьми стран: России, Ирана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана и Киргизии."Приглашаем все заинтересованные российские компании принять участие. Контактное лицо по всем вопросам: Алиреза Мажор, тел.: +7 (977) 647-37-04, электронная почта: info@eurasia-expo.com", - заключили в РЭЦ.
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экономика, иран, российский экспортный центр (рэц), россия
Экономика, Иран, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
РЭЦ приглашает на выставку EURASIA EXPO 2025 в Иране

РЭЦ приглашает на выставку EURASIA EXPO 2025 в Тегеране 21— 24 февраля 2025 года

© Фото : Евразийская выставкаМеждународная выставка EURASIA EXPO
Международная выставка EURASIA EXPO - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Евразийская выставка
Международная выставка EURASIA EXPO. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) сообщает, что с 21 по 24 февраля 2025 года в Тегеране пройдет III Международная выставка EURASIA EXPO.
«
"Мероприятие организует партнер РЭЦ, компания "Парс Карен" при поддержке министерства промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран и при координации Организации развития торговли Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.
В 2023 году выставка проводилась с 4 по 7 декабря и получила большой положительный отклик как со стороны участников, так и руководства стран Евразийского экономического союза. В ней приняли участие крупнейшие российские предприятия. Были организованы павильоны Республики Татарстан и Волгоградской области. Выставку посетили порядка 14 тысяч человек, а ее площадь превысила 10 тысяч квадратных метров.
Постоянным организатором выставки является компания "Парс Карен", которая 14 октября 2024 года на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписала соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром.
Партнеры выставки - Евразийская экономическая комиссия, министерство промышленности, шахт и торговли Ирана, фонд Росконгресс.
Ожидается, что в 2025 году выставку посетят 20 тысяч участников из восьми стран: России, Ирана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана и Киргизии.
"Приглашаем все заинтересованные российские компании принять участие. Контактное лицо по всем вопросам: Алиреза Мажор, тел.: +7 (977) 647-37-04, электронная почта: info@eurasia-expo.com", - заключили в РЭЦ.
 
ЭкономикаИранРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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