https://ria.ru/20241220/volontery-1990514233.html

Волонтеры ЕР помогли очистить от нефтепродуктов более 50 км береговой линии

Волонтеры ЕР помогли очистить от нефтепродуктов более 50 км береговой линии - РИА Новости, 20.12.2024

Волонтеры ЕР помогли очистить от нефтепродуктов более 50 км береговой линии

Волонтеры партии "Единая Россия" помогли отчистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском Крае, заявил секретарь Генсовета ЕР... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:02:00+03:00

2024-12-20T19:02:00+03:00

2024-12-20T19:05:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

черное море

владимир якушев

единая россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Волонтеры партии "Единая Россия" помогли отчистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском Крае, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. "Волонтёры "Единой России" помогли очистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском крае", - приводятся слова Якушева на официальном сайте партии. Он отметил, что более 2,5 тысяч активистов партии работают посменно, а всего штабу по ликвидации ЧС, спасательным службам помогают почти 7 тысяч человек. "По мере необходимости волонтёров подвозим из близлежащих районов. Обеспечиваем их питанием, транспортом и всем необходимым для уборки берега. Погода изменилась, штормовой ветер стих и характер работы волонтёров будет зависеть от того, каким будет течение. Сейчас очистка территории идёт хорошими темпами, все знают свой фронт работ и выполняют их под руководством МЧС", - цитируют Якушева на сайте ЕР. В партии рассказали, что волонтёры партии, представители первичных отделений помогают также спасать птиц, пострадавших от разлива топлива. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241218/mazut-1990014353.html

https://ria.ru/20241220/zagryaznenie-1990365327.html

https://ria.ru/20241217/kuban-1989729266.html

краснодарский край

керченский пролив

черное море

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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, черное море, владимир якушев, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе