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Волонтеры ЕР помогли очистить от нефтепродуктов более 50 км береговой линии - РИА Новости, 20.12.2024
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19:02 20.12.2024 (обновлено: 19:05 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/volontery-1990514233.html
Волонтеры ЕР помогли очистить от нефтепродуктов более 50 км береговой линии
Волонтеры ЕР помогли очистить от нефтепродуктов более 50 км береговой линии - РИА Новости, 20.12.2024
Волонтеры ЕР помогли очистить от нефтепродуктов более 50 км береговой линии
Волонтеры партии "Единая Россия" помогли отчистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском Крае, заявил секретарь Генсовета ЕР... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:02:00+03:00
2024-12-20T19:05:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
черное море
владимир якушев
единая россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Волонтеры партии "Единая Россия" помогли отчистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском Крае, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. "Волонтёры "Единой России" помогли очистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском крае", - приводятся слова Якушева на официальном сайте партии. Он отметил, что более 2,5 тысяч активистов партии работают посменно, а всего штабу по ликвидации ЧС, спасательным службам помогают почти 7 тысяч человек. "По мере необходимости волонтёров подвозим из близлежащих районов. Обеспечиваем их питанием, транспортом и всем необходимым для уборки берега. Погода изменилась, штормовой ветер стих и характер работы волонтёров будет зависеть от того, каким будет течение. Сейчас очистка территории идёт хорошими темпами, все знают свой фронт работ и выполняют их под руководством МЧС", - цитируют Якушева на сайте ЕР. В партии рассказали, что волонтёры партии, представители первичных отделений помогают также спасать птиц, пострадавших от разлива топлива. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241218/mazut-1990014353.html
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краснодарский край
керченский пролив
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, черное море, владимир якушев, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Черное море, Владимир Якушев, Единая Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Волонтеры ЕР помогли очистить от нефтепродуктов более 50 км береговой линии

Секретарь Генсовета ЕР Якушев: волонтёры отчистили от нефтепродуктов более 50 км

© Фото : Партия "Единая Россия"Волонтеры партии "Единая Россия" помогли отчистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском Крае
Волонтеры партии Единая Россия помогли отчистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском Крае - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Партия "Единая Россия"
Волонтеры партии "Единая Россия" помогли отчистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском Крае
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Волонтеры партии "Единая Россия" помогли отчистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском Крае, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
"Волонтёры "Единой России" помогли очистить от нефтепродуктов более 50 километров береговой линии в Краснодарском крае", - приводятся слова Якушева на официальном сайте партии.
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Он отметил, что более 2,5 тысяч активистов партии работают посменно, а всего штабу по ликвидации ЧС, спасательным службам помогают почти 7 тысяч человек.
"По мере необходимости волонтёров подвозим из близлежащих районов. Обеспечиваем их питанием, транспортом и всем необходимым для уборки берега. Погода изменилась, штормовой ветер стих и характер работы волонтёров будет зависеть от того, каким будет течение. Сейчас очистка территории идёт хорошими темпами, все знают свой фронт работ и выполняют их под руководством МЧС", - цитируют Якушева на сайте ЕР.
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В партии рассказали, что волонтёры партии, представители первичных отделений помогают также спасать птиц, пострадавших от разлива топлива.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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ПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливЧерное мореВладимир ЯкушевЕдиная РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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