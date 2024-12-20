Volkswagen отказался от идеи сократить производство и сотрудников
Volkswagen после переговоров с IG Metall не стал сокращать работников и зарплаты
© AP Photo / Michael SohnАвтомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen по итогам длительных переговоров с крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall принял решение не сокращать сотрудников и зарплаты.
"В Volkswagen больше не обсуждают массовые увольнения, закрытие заводов и нападки на ежемесячную заработную плату. Производственный совет и IG Metall предотвратили ужасный сценарий, инициированный советом директоров в сентябре, с его историческими нарушениями табу. Конфликт был урегулирован незадолго до Рождества в ходе пятидневного марафона переговоров в Ганновере", — говорится в заявлении профсоюза.
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Там уточнили, что в ходе консультаций стороны достигли соглашения, согласно которому все предприятия VW на территории Германии по-прежнему имеют перспективы. Что касается сокращений выплат, то они не коснутся ежемесячных заработных плат. Кроме того, устанавливаются новые гарантии занятости, которые нельзя отменить до конца 2030 года.
В конце октября глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила о планах концерна закрыть ради экономии как минимум три завода в ФРГ, что привело бы к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Всего в стране на десяти предприятиях компании трудятся около 120 тысяч человек.
При этом в VW и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. Как указывал гендиректор концерна Оливер Блум, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
В ответ на планы уменьшить производство и сократить сотрудников немецкие профсоюзы начали забастовки. Состоялось несколько раундов переговоров между Volkswagen и IG Metall, последний начался в понедельник, 16 декабря, и завершился соглашениям в пятницу, 20 декабря.
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