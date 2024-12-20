https://ria.ru/20241220/volkswagen-1990533030.html

Volkswagen отказался от идеи сократить производство и сотрудников

Volkswagen отказался от идеи сократить производство и сотрудников - РИА Новости, 20.12.2024

Volkswagen отказался от идеи сократить производство и сотрудников

Немецкий автоконцерн Volkswagen по итогам длительных переговоров с крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall принял решение не сокращать сотрудников и зарплаты. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T20:49:00+03:00

2024-12-20T20:49:00+03:00

2024-12-20T21:51:00+03:00

volkswagen group

германия

в мире

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781922624_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_f1239819aa44f082922ff9f18259f091.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen по итогам длительных переговоров с крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall принял решение не сокращать сотрудников и зарплаты."В Volkswagen больше не обсуждают массовые увольнения, закрытие заводов и нападки на ежемесячную заработную плату. Производственный совет и IG Metall предотвратили ужасный сценарий, инициированный советом директоров в сентябре, с его историческими нарушениями табу. Конфликт был урегулирован незадолго до Рождества в ходе пятидневного марафона переговоров в Ганновере", — говорится в заявлении профсоюза.Там уточнили, что в ходе консультаций стороны достигли соглашения, согласно которому все предприятия VW на территории Германии по-прежнему имеют перспективы. Что касается сокращений выплат, то они не коснутся ежемесячных заработных плат. Кроме того, устанавливаются новые гарантии занятости, которые нельзя отменить до конца 2030 года.В конце октября глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила о планах концерна закрыть ради экономии как минимум три завода в ФРГ, что привело бы к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Всего в стране на десяти предприятиях компании трудятся около 120 тысяч человек.При этом в VW и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. Как указывал гендиректор концерна Оливер Блум, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.В ответ на планы уменьшить производство и сократить сотрудников немецкие профсоюзы начали забастовки. Состоялось несколько раундов переговоров между Volkswagen и IG Metall, последний начался в понедельник, 16 декабря, и завершился соглашениям в пятницу, 20 декабря.

https://ria.ru/20241204/putin-1987361193.html

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

volkswagen group, германия, в мире, европа