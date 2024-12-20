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Volkswagen отказался от идеи сократить производство и сотрудников - РИА Новости, 20.12.2024
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20:49 20.12.2024 (обновлено: 21:51 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/volkswagen-1990533030.html
Volkswagen отказался от идеи сократить производство и сотрудников
Volkswagen отказался от идеи сократить производство и сотрудников - РИА Новости, 20.12.2024
Volkswagen отказался от идеи сократить производство и сотрудников
Немецкий автоконцерн Volkswagen по итогам длительных переговоров с крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall принял решение не сокращать сотрудников и зарплаты. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:49:00+03:00
2024-12-20T21:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen по итогам длительных переговоров с крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall принял решение не сокращать сотрудников и зарплаты."В Volkswagen больше не обсуждают массовые увольнения, закрытие заводов и нападки на ежемесячную заработную плату. Производственный совет и IG Metall предотвратили ужасный сценарий, инициированный советом директоров в сентябре, с его историческими нарушениями табу. Конфликт был урегулирован незадолго до Рождества в ходе пятидневного марафона переговоров в Ганновере", — говорится в заявлении профсоюза.Там уточнили, что в ходе консультаций стороны достигли соглашения, согласно которому все предприятия VW на территории Германии по-прежнему имеют перспективы. Что касается сокращений выплат, то они не коснутся ежемесячных заработных плат. Кроме того, устанавливаются новые гарантии занятости, которые нельзя отменить до конца 2030 года.В конце октября глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила о планах концерна закрыть ради экономии как минимум три завода в ФРГ, что привело бы к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Всего в стране на десяти предприятиях компании трудятся около 120 тысяч человек.При этом в VW и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. Как указывал гендиректор концерна Оливер Блум, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.В ответ на планы уменьшить производство и сократить сотрудников немецкие профсоюзы начали забастовки. Состоялось несколько раундов переговоров между Volkswagen и IG Metall, последний начался в понедельник, 16 декабря, и завершился соглашениям в пятницу, 20 декабря.
https://ria.ru/20241204/putin-1987361193.html
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volkswagen group, германия, в мире, европа
Volkswagen Group, Германия, В мире, Европа
Volkswagen отказался от идеи сократить производство и сотрудников

Volkswagen после переговоров с IG Metall не стал сокращать работников и зарплаты

© AP Photo / Michael SohnАвтомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия
Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen по итогам длительных переговоров с крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall принял решение не сокращать сотрудников и зарплаты.
"В Volkswagen больше не обсуждают массовые увольнения, закрытие заводов и нападки на ежемесячную заработную плату. Производственный совет и IG Metall предотвратили ужасный сценарий, инициированный советом директоров в сентябре, с его историческими нарушениями табу. Конфликт был урегулирован незадолго до Рождества в ходе пятидневного марафона переговоров в Ганновере", — говорится в заявлении профсоюза.
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Там уточнили, что в ходе консультаций стороны достигли соглашения, согласно которому все предприятия VW на территории Германии по-прежнему имеют перспективы. Что касается сокращений выплат, то они не коснутся ежемесячных заработных плат. Кроме того, устанавливаются новые гарантии занятости, которые нельзя отменить до конца 2030 года.
В конце октября глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила о планах концерна закрыть ради экономии как минимум три завода в ФРГ, что привело бы к сокращению десятков тысяч рабочих мест. Всего в стране на десяти предприятиях компании трудятся около 120 тысяч человек.
При этом в VW и ранее не исключали увольнений и закрытия производств. Как указывал гендиректор концерна Оливер Блум, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.
В ответ на планы уменьшить производство и сократить сотрудников немецкие профсоюзы начали забастовки. Состоялось несколько раундов переговоров между Volkswagen и IG Metall, последний начался в понедельник, 16 декабря, и завершился соглашениям в пятницу, 20 декабря.
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