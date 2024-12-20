Рейтинг@Mail.ru
ВКонтакте провел опрос о чем мечтают пользователи соцсети - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/vkontakte-1990354432.html
ВКонтакте провел опрос о чем мечтают пользователи соцсети
ВКонтакте провел опрос о чем мечтают пользователи соцсети - РИА Новости, 20.12.2024
ВКонтакте провел опрос о чем мечтают пользователи соцсети
В преддверии Нового года социальная сеть запустила праздничного чат-бота: с ним можно поделиться своими желаниями. Пользователи рассказали, что мечтают обрести... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:43:00+03:00
2024-12-20T11:43:00+03:00
вконтакте
соцсети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990345797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_373f98c69b5a19a12863b78631671c48.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года социальная сеть запустила праздничного чат-бота: с ним можно поделиться своими желаниями. Пользователи рассказали, что мечтают обрести семью, завести питомца, выиграть в лотерею и заслужить уважение кота. Часть желаний исполнят ВКонтакте, Маруся, VK Музыка и VK Знакомства.Чат-бот находится в официальном сообществе ВКонтакте. У пользователей есть возможность написать любые мечты, а также увидеть пожелания других людей — они публикуются в специальном разделе, который обновляется в режиме реального времени. Социальная сеть рассказывает, о чем чаще всего мечтают в канун Нового года.Здоровье и счастье во всем миреПользователи желают, чтобы их близкие были здоровы и всегда были с ними. Грустят об уходе родственников и мечтают об их возвращении.Люди хотят хорошо себя чувствовать, стремятся похудеть и стать красивее. Среди других пожеланий на тему здоровья — выздороветь от болезни или реже болеть.Пользователи хотят быть счастливыми и чтобы счастливы были окружающие, желают найти лучшего друга и любимого человека в одном лице, построить крепкую семью, завести детей. Кому-то для счастья нужно не чувствовать себя одиноко в новогоднюю ночь.Деньги и успехПользователи отправляли чат-боту желание выплатить долги и кредиты. Наиболее популярная мечта — выиграть в лотерею. Она встречается преимущественно у пожилых.Люди желают стать богатыми, успешными. Кто-то хотел бы стать знаменитым, приобрести iPhone, питбайк и дачу с баней. Пользователи загадывали, чтобы удача сопутствовала не только им самим, но и близким людям.Мечты детейСамая популярная мечта у детей — завести собаку, чаще всего — породы корги. Следующие по популярности — коты, хомяки и кролики.Дети писали пожелания о наборах для создания таба-лапок или о самих таба-лапках, стикерах ВКонтакте, мягких игрушках. Хотят учиться на одни пятёрки.Самые необычные короткие желанияСамые оригинальные длинные желания"Благодаря проекту мы ещё раз убедились, насколько люди вокруг нас добрые и отзывчивые. Они не перестают мечтать в любом возрасте, загадывают добрые пожелания не только для себя, но и для близких и для всех людей. Нам захотелось немного порадовать тех, кто верит в чудеса. Части пользователей мы отправим ёлку, гирлянды и наборы лего. Подарим участникам проекта голоса и стикеры. Отправим подарки тем, кто мечтал о новой Капсуле с Марусей или подписке на VK Музыку. VK Знакомства подарят премиум-подписку пользователям, которые ищут свою любовь. Не переставайте мечтать. С наступающим 2025 годом!" — поделился PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников.ВКонтакте делится итогами этого года по музыке, мемам, авторской платформе и другим темам. В течение декабря они публикуются в специальном разделе.
https://ria.ru/20241102/vkontakte-1981578512.html
https://ria.ru/20241017/vk-1978549270.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990345797_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_4deeefa5d6dc6549db3b671d01f0ff28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, соцсети
ВКонтакте, Соцсети

ВКонтакте провел опрос о чем мечтают пользователи соцсети

© iStock.com / Mariia SkovpenДевушка использует смартфон и держит подарок в руках
Девушка использует смартфон и держит подарок в руках - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© iStock.com / Mariia Skovpen
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года социальная сеть запустила праздничного чат-бота: с ним можно поделиться своими желаниями. Пользователи рассказали, что мечтают обрести семью, завести питомца, выиграть в лотерею и заслужить уважение кота. Часть желаний исполнят ВКонтакте, Маруся, VK Музыка и VK Знакомства.
Чат-бот находится в официальном сообществе ВКонтакте. У пользователей есть возможность написать любые мечты, а также увидеть пожелания других людей — они публикуются в специальном разделе, который обновляется в режиме реального времени. Социальная сеть рассказывает, о чем чаще всего мечтают в канун Нового года.
© Фото : ВКонтактеТОП-10 желаний пользователей ВКонтакте
ТОП-10 желаний пользователей ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : ВКонтакте
ТОП-10 желаний пользователей ВКонтакте

Здоровье и счастье во всем мире

Пользователи желают, чтобы их близкие были здоровы и всегда были с ними. Грустят об уходе родственников и мечтают об их возвращении.
Люди хотят хорошо себя чувствовать, стремятся похудеть и стать красивее. Среди других пожеланий на тему здоровья — выздороветь от болезни или реже болеть.
Пользователи хотят быть счастливыми и чтобы счастливы были окружающие, желают найти лучшего друга и любимого человека в одном лице, построить крепкую семью, завести детей. Кому-то для счастья нужно не чувствовать себя одиноко в новогоднюю ночь.

Деньги и успех

Пользователи отправляли чат-боту желание выплатить долги и кредиты. Наиболее популярная мечта — выиграть в лотерею. Она встречается преимущественно у пожилых.
Люди желают стать богатыми, успешными. Кто-то хотел бы стать знаменитым, приобрести iPhone, питбайк и дачу с баней. Пользователи загадывали, чтобы удача сопутствовала не только им самим, но и близким людям.
Пожилая пара использует планшет - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что ценят своих бабушек и дедушек
2 ноября, 16:54

Мечты детей

Самая популярная мечта у детей — завести собаку, чаще всего — породы корги. Следующие по популярности — коты, хомяки и кролики.
Дети писали пожелания о наборах для создания таба-лапок или о самих таба-лапках, стикерах ВКонтакте, мягких игрушках. Хотят учиться на одни пятёрки.

Самые необычные короткие желания

  • "Хочу, чтобы лето было 5 месяцев".
  • "Я хочу дракона".
  • "Я бы хотела научиться летать".
  • "Хочу, чтобы мой кот меня уважал".
  • "1 000 кг пельменей".
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте
17 октября, 16:26

Самые оригинальные длинные желания

  • "Сделайте так, чтобы моя зарплата приходила сразу на карту жены, чтобы я её не тратил".
  • "Сделать так, чтобы спамеры никогда не звонили, а если звонили, говорили, что я выиграла в лотерею, и я ее реально выиграла".
  • "Накачаться к лету, чтобы меня боялись на районе и шлагбаум открывался, когда я подхожу к нему, думая, что я машина".
"Благодаря проекту мы ещё раз убедились, насколько люди вокруг нас добрые и отзывчивые. Они не перестают мечтать в любом возрасте, загадывают добрые пожелания не только для себя, но и для близких и для всех людей. Нам захотелось немного порадовать тех, кто верит в чудеса. Части пользователей мы отправим ёлку, гирлянды и наборы лего. Подарим участникам проекта голоса и стикеры. Отправим подарки тем, кто мечтал о новой Капсуле с Марусей или подписке на VK Музыку. VK Знакомства подарят премиум-подписку пользователям, которые ищут свою любовь. Не переставайте мечтать. С наступающим 2025 годом!" — поделился PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников.
ВКонтакте делится итогами этого года по музыке, мемам, авторской платформе и другим темам. В течение декабря они публикуются в специальном разделе.
 
ВКонтактеСоцсети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала