https://ria.ru/20241220/vkontakte-1990354432.html

ВКонтакте провел опрос о чем мечтают пользователи соцсети

ВКонтакте провел опрос о чем мечтают пользователи соцсети - РИА Новости, 20.12.2024

ВКонтакте провел опрос о чем мечтают пользователи соцсети

В преддверии Нового года социальная сеть запустила праздничного чат-бота: с ним можно поделиться своими желаниями. Пользователи рассказали, что мечтают обрести... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:43:00+03:00

2024-12-20T11:43:00+03:00

2024-12-20T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года социальная сеть запустила праздничного чат-бота: с ним можно поделиться своими желаниями. Пользователи рассказали, что мечтают обрести семью, завести питомца, выиграть в лотерею и заслужить уважение кота. Часть желаний исполнят ВКонтакте, Маруся, VK Музыка и VK Знакомства.Чат-бот находится в официальном сообществе ВКонтакте. У пользователей есть возможность написать любые мечты, а также увидеть пожелания других людей — они публикуются в специальном разделе, который обновляется в режиме реального времени. Социальная сеть рассказывает, о чем чаще всего мечтают в канун Нового года.Здоровье и счастье во всем миреПользователи желают, чтобы их близкие были здоровы и всегда были с ними. Грустят об уходе родственников и мечтают об их возвращении.Люди хотят хорошо себя чувствовать, стремятся похудеть и стать красивее. Среди других пожеланий на тему здоровья — выздороветь от болезни или реже болеть.Пользователи хотят быть счастливыми и чтобы счастливы были окружающие, желают найти лучшего друга и любимого человека в одном лице, построить крепкую семью, завести детей. Кому-то для счастья нужно не чувствовать себя одиноко в новогоднюю ночь.Деньги и успехПользователи отправляли чат-боту желание выплатить долги и кредиты. Наиболее популярная мечта — выиграть в лотерею. Она встречается преимущественно у пожилых.Люди желают стать богатыми, успешными. Кто-то хотел бы стать знаменитым, приобрести iPhone, питбайк и дачу с баней. Пользователи загадывали, чтобы удача сопутствовала не только им самим, но и близким людям.Мечты детейСамая популярная мечта у детей — завести собаку, чаще всего — породы корги. Следующие по популярности — коты, хомяки и кролики.Дети писали пожелания о наборах для создания таба-лапок или о самих таба-лапках, стикерах ВКонтакте, мягких игрушках. Хотят учиться на одни пятёрки.Самые необычные короткие желанияСамые оригинальные длинные желания"Благодаря проекту мы ещё раз убедились, насколько люди вокруг нас добрые и отзывчивые. Они не перестают мечтать в любом возрасте, загадывают добрые пожелания не только для себя, но и для близких и для всех людей. Нам захотелось немного порадовать тех, кто верит в чудеса. Части пользователей мы отправим ёлку, гирлянды и наборы лего. Подарим участникам проекта голоса и стикеры. Отправим подарки тем, кто мечтал о новой Капсуле с Марусей или подписке на VK Музыку. VK Знакомства подарят премиум-подписку пользователям, которые ищут свою любовь. Не переставайте мечтать. С наступающим 2025 годом!" — поделился PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников.ВКонтакте делится итогами этого года по музыке, мемам, авторской платформе и другим темам. В течение декабря они публикуются в специальном разделе.

https://ria.ru/20241102/vkontakte-1981578512.html

https://ria.ru/20241017/vk-1978549270.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, соцсети