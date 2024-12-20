https://ria.ru/20241220/vino-1990427585.html
Титов призвал убедить Китай, что Россия производит отличное вино
Титов призвал убедить Китай, что Россия производит отличное вино - РИА Новости, 20.12.2024
Титов призвал убедить Китай, что Россия производит отличное вино
Торговля алкоголем России и Китая пока находится на начальной стадии, и нужно донести до китайского потребителя, что РФ производит отличное вино и в целом... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:00:00+03:00
2024-12-20T15:00:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Торговля алкоголем России и Китая пока находится на начальной стадии, и нужно донести до китайского потребителя, что РФ производит отличное вино и в целом российская алкогольная продукция отличается и качеством, и разнообразием, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "На фоне активно развивающихся торгово-экономических отношений между РФ и КНР наше сотрудничество в области алкоголя выглядит много скромнее. Оно пока явно находится на начальной стадии. Надеюсь, что это не навсегда, и мы сумеем и в этой отрасли развить наши отношения", - сказал Титов агентству в кулуарах Китайско-Российского алкосаммита. "Поэтому сегодня наша задача состоит в том, чтобы убедить китайцев, что у России есть свое отличие вино, что вообще российская алкогольная продукция отличается и качеством, и разнообразием", - добавил он. Титов отметил, что сложность в том, что в России и в Китае очень разные культуры потребления алкоголя. "Например, китайцам русская водка кажется безвкусной, а нам китайская слишком ароматной. Китайцы также, допустим, знают итальянское, французское, чилийское вино, но мало что (знают - ред.) о российском", - заметил собеседник агентства. Также Титов рассказал, что товарооборот между двумя странами в алкогольной сфере сегодня достиг 150 миллионов долларов, и, хотя его уровень еще очень низкий, по сравнению с прошлым годом он вырос на 25%.
https://ria.ru/20241217/gost-1989647704.html
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экономика, россия, китай, борис титов
Экономика, Россия, Китай, Борис Титов
Титов призвал убедить Китай, что Россия производит отличное вино
Титов призвал убедить китайского потребителя, что РФ производит отличное вино
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Торговля алкоголем России и Китая пока находится на начальной стадии, и нужно донести до китайского потребителя, что РФ производит отличное вино и в целом российская алкогольная продукция отличается и качеством, и разнообразием, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"На фоне активно развивающихся торгово-экономических отношений между РФ
и КНР
наше сотрудничество в области алкоголя выглядит много скромнее. Оно пока явно находится на начальной стадии. Надеюсь, что это не навсегда, и мы сумеем и в этой отрасли развить наши отношения", - сказал Титов
агентству в кулуарах Китайско-Российского алкосаммита.
"Поэтому сегодня наша задача состоит в том, чтобы убедить китайцев, что у России есть свое отличие вино, что вообще российская алкогольная продукция отличается и качеством, и разнообразием", - добавил он.
Титов отметил, что сложность в том, что в России и в Китае очень разные культуры потребления алкоголя. "Например, китайцам русская водка кажется безвкусной, а нам китайская слишком ароматной. Китайцы также, допустим, знают итальянское, французское, чилийское вино, но мало что (знают - ред.) о российском", - заметил собеседник агентства.
Также Титов рассказал, что товарооборот между двумя странами в алкогольной сфере сегодня достиг 150 миллионов долларов, и, хотя его уровень еще очень низкий, по сравнению с прошлым годом он вырос на 25%.