https://ria.ru/20241220/velikobritaniya-1990253694.html

Неужели англичанка перестанет гадить? Есть шанс

Неужели англичанка перестанет гадить? Есть шанс - РИА Новости, 20.12.2024

Неужели англичанка перестанет гадить? Есть шанс

Оголтелая русофобия на высшем уровне — это, в общем-то, все, что Британские острова последние десять лет несут в массы. В последние годы к ней прибавилась такая РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:00:00+03:00

2024-12-20T08:00:00+03:00

2024-12-20T08:00:00+03:00

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Оголтелая русофобия на высшем уровне — это, в общем-то, все, что Британские острова последние десять лет несут в массы. В последние годы к ней прибавилась такая же болезненная украинофилия, но всем понятно, что это лишь две стороны одной медали.Развалить Россию с помощью своей восточноевропейской клиентелы и руководить поляками, украинцами, белорусами, румынами и тутти кванти на пространстве "от моря до моря" — это идея фикс обеих партий, сменяющих друг друга у руля Британии.От перемены мест слагаемых в парламенте вообще ничего не меняется. Как британские консерваторы обещали Зеленскому обустроить его в Лондоне (на случай, если русские возьмут Киев), отгружали ему оружие и отправляли своих инструкторов, так и британские лейбористы находятся на той же линии: отгружают ракеты, разрешают дальнобойные удары по России и обещают постоять за Зеленского, если русский медведь поднажмет.Но тут впервые за многие годы появился шанс, что к власти в Британии придут гораздо более вменяемые политики. Неужели в кои-то веки англичанка перестанет гадить? Дело в том, что в политическую рутину Британии с мощной грацией американского гризли ворвался Илон Маск. На днях он встретился с Найджелом Фаражем — руководителем британской партии Reform UK — и пообещал проспонсировать его избирательную кампанию и порешать оргвопросы.Точная сумма "помощи" пока не разглашается, но источники называют цифру в сто миллионов долларров. Для британских выборов это огромные, просто запредельные деньги.Что движет Илоном Маском? Во-первых, бизнес-логика. Приведя к власти Трампа, он получил бонусом не только высокий пост в правительстве и гарантию будущих госконтрактов, но и огромный рост акций своих предприятий. На сегодняшний день его состояние далеко превысило 400 миллиардов долларов. Год назад их у него было 300.Вторая причина — личная. Хорошо видно, как травмирован миллиардер подростковым бунтом своего сына, который объявил себя женщиной, сделал соответствующие операции, взял женское имя и фамилию матери, а после избрания Трампа покинул США. Плейбой, красавец, интеллектуал, богатейший человек планеты — и тут такое горе в семье. Без иронии — любой родитель поймет чувства многодетного отца.Отсюда и накипевшая жажда мести: Маск хочет отомстить всем тем левакам, которые искалечили его сына. Рассадником, чашкой Петри самых отвратительных левацких извращений сегодня ему представляется Британия. Поэтому он на полном серьезе собирается сменить там власть — в Америке же удалось.Кстати, будучи уроженцем ЮАР (страны Британского Содружества), миллиардер в будущем вполне может и сам пойти в британскую политику — и многое там порешать.Оправдает ли надежды Маска Найджел Фараж? Английская желтая пресса любит изображать его чудаком, местный политический истеблишмент нещадно его травит: прошлым летом у него, например, взяли и арестовали банковские счета за якобы полученный им от телеканала Russia Today гонорар.Но ведь если вдуматься, Фараж — влиятельнейший и популярнейший политик Британии, истинный лидер народных масс, а не выращенный в глобалистской пробирке политический гомункул.Больше 30 лет назад молодой депутат вышел из Консервативной партии потому, что ему не понравился Маастрихтский договор. Чтобы вывести Британию из Евросоюза, он со своими друзьями создал Партию независимости Соединенного Королевства.Первое время результаты UKIP были на уровне статпогрешности. Бомонд ухохатывался над Фаражем: как это человек ниоткуда осмелился переть против кастовой политической системы, где две партии сменяли друг друга так же неумолимо, как Луна и Солнце? Да кто он вообще такой? Тем более что его повестка — ограничение миграции и выход Британии из общеевропейского дома — в корне противоречила всему, что навязывалось британским ширнармассам.Шуточки утихли, когда Фараж добился своего, завоевав симпатии избирателей и лидерство в своей партии, и практически единолично развернул неповоротливый корабль "Британия" в одиночное плавание. Результаты голосования британцев в 2016-м были шоком для всех. Выход страны из Евросоюза стал чистой победой Фаража, пресловутый Brexit был именно тем, чего он добивался четверть века.Момент для возвращения Фаража в большую политику выбран расчетливо. После знакового убийства руандийским подростком трех маленьких белых девочек по Англии прокатились бунты и межнациональные столкновения, в ходе которых полиция массово винтила белый рабочий класс. В тюрьмах оказались сотни простых людей, которых официальная пропаганда назвала "крайне правыми".Фараж со своей историей политика, озабоченного контролем миграции, и репутацией "крайне правого" здесь будет очень кстати. Местные выборы пройдут в следующем году, и с помощью Маска партия Фаража может выступить на них очень хорошо.А следующие парламентские выборы могут пройти досрочно, потому что лейбористы рушат экономику страны с той же прытью, что и консерваторы. В больницах все больше людей, страдающих от последствий хронического недоедания, пожилые люди замерзают до смерти в своих квартирах, Британия давно вошла в жестокую рецессию и каждый год катится вниз во всех топах и индексах.Сегодня Фараж утверждает, что Россия была вынуждена начать СВО, потому что ее спровоцировала агрессия Запада. Он против разжигания войны и спонсирования Украины — в общем, думает ровно то же, что и Илон Маск. Если миллиардер сумеет протолкнуть его к власти, то оголодавшие англичане смогут наконец отдохнуть от русофобии своих властей, которая так дорого им обходится. Ну а мы перестанем повторять старый мем про англичанку.

https://ria.ru/20241219/britanija-1990034919.html

https://ria.ru/20241218/farazh-1989811709.html

https://ria.ru/20241219/britaniya-1990235923.html

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аналитика, в мире, найджел фарадж, илон маск, великобритания