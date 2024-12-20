https://ria.ru/20241220/uvolnenie-1990297357.html

Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия

Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия - РИА Новости, 20.12.2024

Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия

Работодатель, согласно ТК РФ, может уволить работника без его согласия, если он пришел на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:19:00+03:00

2024-12-20T03:19:00+03:00

2024-12-20T03:19:00+03:00

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95648/03/956480342_0:116:2212:1360_1920x0_80_0_0_0c59c330ac022600ccd605e578be36be.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работодатель, согласно ТК РФ, может уволить работника без его согласия, если он пришел на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. "Работодатель имеет право уволить работника по своей инициативе, то есть без его согласия, только в строго определенных законом случаях. При этом очень важно, чтобы были соблюдены все установленные стадии и особенности процедуры увольнения в зависимости от основания. Согласно нормам Трудового кодекса РФ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в следующих случаях: появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения", - сообщила Стенякина. Кроме того, сотрудника могут уволить при неоднократном неисполнении без уважительных причин трудовых обязанностей, если у него уже есть дисциплинарное взыскание, а также за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей или прогул. "Согласно нормам ТК РФ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в следующих случаях: ликвидация организации. В случае прекращения деятельности филиала или обособленного структурного подразделения, расположенного в другой местности, расторгать трудовые договоры с их сотрудниками надо по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации с предоставлением всех гарантий и компенсаций, сокращение численности или штата, несоответствие работника занимаемой должности", - уточнила парламентарий. Также причинами для увольнения сотрудника без его согласия могут стать хищение или растрата по месту работы, непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, одну из сторон которого представляет работник, аморальный проступок, несовместимый с работой сотрудника, если он выполняет воспитательные функции, подлог работником документов при заключении трудового договора, заключила Стенякина.

https://ria.ru/20241219/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20241018/rabota-1978635299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф