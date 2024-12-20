Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/uvolnenie-1990297357.html
Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия
Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия - РИА Новости, 20.12.2024
Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия
Работодатель, согласно ТК РФ, может уволить работника без его согласия, если он пришел на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:19:00+03:00
2024-12-20T03:19:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95648/03/956480342_0:116:2212:1360_1920x0_80_0_0_0c59c330ac022600ccd605e578be36be.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работодатель, согласно ТК РФ, может уволить работника без его согласия, если он пришел на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. "Работодатель имеет право уволить работника по своей инициативе, то есть без его согласия, только в строго определенных законом случаях. При этом очень важно, чтобы были соблюдены все установленные стадии и особенности процедуры увольнения в зависимости от основания. Согласно нормам Трудового кодекса РФ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в следующих случаях: появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения", - сообщила Стенякина. Кроме того, сотрудника могут уволить при неоднократном неисполнении без уважительных причин трудовых обязанностей, если у него уже есть дисциплинарное взыскание, а также за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей или прогул. "Согласно нормам ТК РФ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в следующих случаях: ликвидация организации. В случае прекращения деятельности филиала или обособленного структурного подразделения, расположенного в другой местности, расторгать трудовые договоры с их сотрудниками надо по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации с предоставлением всех гарантий и компенсаций, сокращение численности или штата, несоответствие работника занимаемой должности", - уточнила парламентарий. Также причинами для увольнения сотрудника без его согласия могут стать хищение или растрата по месту работы, непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, одну из сторон которого представляет работник, аморальный проступок, несовместимый с работой сотрудника, если он выполняет воспитательные функции, подлог работником документов при заключении трудового договора, заключила Стенякина.
https://ria.ru/20241219/bezrabotnye-1599982658.html
https://ria.ru/20241018/rabota-1978635299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95648/03/956480342_123:0:2090:1475_1920x0_80_0_0_a0dc115ee211f859c33328b98113f531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия

Депутат Стенякина: работника можно уволить, если он пришел в состоянии опьянения

© Fotolia / lichtmeisterДоговор
Договор - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Fotolia / lichtmeister
Договор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работодатель, согласно ТК РФ, может уволить работника без его согласия, если он пришел на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
"Работодатель имеет право уволить работника по своей инициативе, то есть без его согласия, только в строго определенных законом случаях. При этом очень важно, чтобы были соблюдены все установленные стадии и особенности процедуры увольнения в зависимости от основания. Согласно нормам Трудового кодекса РФ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в следующих случаях: появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения", - сообщила Стенякина.
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Как встать на биржу труда в 2024 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:29
Кроме того, сотрудника могут уволить при неоднократном неисполнении без уважительных причин трудовых обязанностей, если у него уже есть дисциплинарное взыскание, а также за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей или прогул.
"Согласно нормам ТК РФ, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником в следующих случаях: ликвидация организации. В случае прекращения деятельности филиала или обособленного структурного подразделения, расположенного в другой местности, расторгать трудовые договоры с их сотрудниками надо по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации с предоставлением всех гарантий и компенсаций, сокращение численности или штата, несоответствие работника занимаемой должности", - уточнила парламентарий.
Также причинами для увольнения сотрудника без его согласия могут стать хищение или растрата по месту работы, непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, одну из сторон которого представляет работник, аморальный проступок, несовместимый с работой сотрудника, если он выполняет воспитательные функции, подлог работником документов при заключении трудового договора, заключила Стенякина.
Работа над проектом - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Юрист назвал пять причин, по которым можно мгновенно лишиться работы
18 октября, 04:18
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала