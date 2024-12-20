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Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения - РИА Новости, 20.12.2024
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11:49 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/unitedhealthcare-1990355329.html
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения - РИА Новости, 20.12.2024
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения
Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, предъявлены федеральные обвинения, включающие преследование... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:49:00+03:00
2024-12-20T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, предъявлены федеральные обвинения, включающие преследование жертвы и использование глушителя при совершении преступления, сообщило Министерство юстиции США. Ранее прокуратура Манхэттена предъявила Манджоне обвинения по 11 пунктам, включая убийство с целью содействия терроризму. "Сегодня министерство юстиции предъявило федеральные обвинения в убийстве Луиджи Манджоне. Как утверждается, Манджоне планировал свое нападение на протяжении нескольких месяцев, а также следил за жертвой в течение нескольких дней перед убийством", — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Согласно данным министерства юстиции, обвинения включают использование огнестрельного оружия для совершения убийства, преследование, приведшее к смерти, а также применение глушителя при совершении насильственного преступления. Максимальные наказания по этим обвинениям варьируются от 30 лет лишения свободы до пожизненного заключения, а в случае обвинения в убийстве с использованием огнестрельного оружия возможно назначение смертной казни. Федеральное дело будет рассматриваться в окружном суде Манхэттена и сопровождаться разбирательством, инициированным ранее окружной прокуратурой Манхэттена. Суд определит окончательный приговор, учитывая федеральные руководящие принципы и другие законодательные факторы. Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Манджоне. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.
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в мире, манхэттен, сша, нью-йорк (город), mcdonald's corporation
В мире, Манхэттен, США, Нью-Йорк (город), McDonald's Corporation
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare предъявили обвинения

Минюст США предъявил Манджоне федеральные обвинения в убийстве Томпсона

© AP Photo / Pennsylvania State PoliceЛуиджи Манджоне в полицейском участке
Луиджи Манджоне в полицейском участке - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Pennsylvania State Police
Луиджи Манджоне в полицейском участке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, предъявлены федеральные обвинения, включающие преследование жертвы и использование глушителя при совершении преступления, сообщило Министерство юстиции США.
Ранее прокуратура Манхэттена предъявила Манджоне обвинения по 11 пунктам, включая убийство с целью содействия терроризму.
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"Сегодня министерство юстиции предъявило федеральные обвинения в убийстве Луиджи Манджоне. Как утверждается, Манджоне планировал свое нападение на протяжении нескольких месяцев, а также следил за жертвой в течение нескольких дней перед убийством", — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Согласно данным министерства юстиции, обвинения включают использование огнестрельного оружия для совершения убийства, преследование, приведшее к смерти, а также применение глушителя при совершении насильственного преступления. Максимальные наказания по этим обвинениям варьируются от 30 лет лишения свободы до пожизненного заключения, а в случае обвинения в убийстве с использованием огнестрельного оружия возможно назначение смертной казни.
Федеральное дело будет рассматриваться в окружном суде Манхэттена и сопровождаться разбирательством, инициированным ранее окружной прокуратурой Манхэттена. Суд определит окончательный приговор, учитывая федеральные руководящие принципы и другие законодательные факторы.
Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Манджоне.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.
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