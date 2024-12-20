Эксперт объяснил, почему ВС России выбрали целью пункт управления СБУ
Главред Коротченко заявил, что выбор цели по пункту управления СБУ это возмездие
© Фото : ГСЧС УкраиныПожар в Бориспольском районе Киевской области
© Фото : ГСЧС Украины
Пожар в Бориспольском районе Киевской области
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство начальника войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел Киевом шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.
"Выбор целей Минобороны РФ был осуществлен с позиции возмездия за подготовленное и реализованное СБУ покушение на генерала Кириллова. В данном случае подобная практика является абсолютно правомерной и соответствует нормам международного права", - сказал Коротченко.
"Безусловно, надо продолжить практику уничтожения ключевых центров принятия решений не только в Киеве, но и по всей на Украине, с целью не дать возможности эффективно функционировать системе военного и государственного управления этого террористического образования", - добавил аналитик.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
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