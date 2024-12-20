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Эксперт объяснил, почему ВС России выбрали целью пункт управления СБУ - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 20.12.2024 (обновлено: 13:15 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990373365.html
Эксперт объяснил, почему ВС России выбрали целью пункт управления СБУ
Эксперт объяснил, почему ВС России выбрали целью пункт управления СБУ - РИА Новости, 20.12.2024
Эксперт объяснил, почему ВС России выбрали целью пункт управления СБУ
Выбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство начальника войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:38:00+03:00
2024-12-20T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
москва
игорь кириллов
игорь коротченко
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство начальника войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел Киевом шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. "Выбор целей Минобороны РФ был осуществлен с позиции возмездия за подготовленное и реализованное СБУ покушение на генерала Кириллова. В данном случае подобная практика является абсолютно правомерной и соответствует нормам международного права", - сказал Коротченко. "Безусловно, надо продолжить практику уничтожения ключевых центров принятия решений не только в Киеве, но и по всей на Украине, с целью не дать возможности эффективно функционировать системе военного и государственного управления этого террористического образования", - добавил аналитик. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта, мужчины 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. В четверг Басманный суд Москвы арестовал Ахмаджона Курбонова до 17 февраля.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html
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россия, киев, москва, игорь кириллов, игорь коротченко, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Москва, Игорь Кириллов, Игорь Коротченко, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Эксперт объяснил, почему ВС России выбрали целью пункт управления СБУ

Главред Коротченко заявил, что выбор цели по пункту управления СБУ это возмездие

© Фото : ГСЧС УкраиныПожар в Бориспольском районе Киевской области
Пожар в Бориспольском районе Киевской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожар в Бориспольском районе Киевской области
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство начальника войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел Киевом шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство, на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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"Выбор целей Минобороны РФ был осуществлен с позиции возмездия за подготовленное и реализованное СБУ покушение на генерала Кириллова. В данном случае подобная практика является абсолютно правомерной и соответствует нормам международного права", - сказал Коротченко.
"Безусловно, надо продолжить практику уничтожения ключевых центров принятия решений не только в Киеве, но и по всей на Украине, с целью не дать возможности эффективно функционировать системе военного и государственного управления этого террористического образования", - добавил аналитик.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта, мужчины 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. В четверг Басманный суд Москвы арестовал Ахмаджона Курбонова до 17 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМоскваИгорь КирилловИгорь КоротченкоСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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