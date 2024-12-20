https://ria.ru/20241220/ukraina-1990373365.html

Эксперт объяснил, почему ВС России выбрали целью пункт управления СБУ

Эксперт объяснил, почему ВС России выбрали целью пункт управления СБУ - РИА Новости, 20.12.2024

Эксперт объяснил, почему ВС России выбрали целью пункт управления СБУ

Выбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство начальника войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:38:00+03:00

2024-12-20T12:38:00+03:00

2024-12-20T13:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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игорь коротченко

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство начальника войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар оружием большой дальности в ответ на обстрел Киевом шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. "Выбор целей Минобороны РФ был осуществлен с позиции возмездия за подготовленное и реализованное СБУ покушение на генерала Кириллова. В данном случае подобная практика является абсолютно правомерной и соответствует нормам международного права", - сказал Коротченко. "Безусловно, надо продолжить практику уничтожения ключевых центров принятия решений не только в Киеве, но и по всей на Украине, с целью не дать возможности эффективно функционировать системе военного и государственного управления этого террористического образования", - добавил аналитик. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта, мужчины 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. В четверг Басманный суд Москвы арестовал Ахмаджона Курбонова до 17 февраля.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989602601.html

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россия, киев, москва, игорь кириллов, игорь коротченко, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)