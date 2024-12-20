https://ria.ru/20241220/ukraina-1990302318.html

Украинский ДТЭК ограничил предоставление информации об энергосистеме

Украинский ДТЭК ограничил предоставление информации об энергосистеме - РИА Новости, 20.12.2024

Украинский ДТЭК ограничил предоставление информации об энергосистеме

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что будет временно предоставлять минимальную информацию о состоянии энергосистемы. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T05:09:00+03:00

2024-12-20T05:09:00+03:00

2024-12-20T05:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что будет временно предоставлять минимальную информацию о состоянии энергосистемы. "Мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании в четверг. В заявлении добавляется, что мера была принята из соображений безопасности. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что новые унифицированные графики отключений электроснабжения, введенные по всем регионам Украины, в первый же день дали сбой. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщал, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с 16 декабря новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне воздушной тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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https://ria.ru/20241217/ukraina-1989787365.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, одесса, россия, герман галущенко, дмитрий песков, дтэк, укрэнерго