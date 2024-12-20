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Украинский ДТЭК ограничил предоставление информации об энергосистеме - РИА Новости, 20.12.2024
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05:09 20.12.2024 (обновлено: 05:21 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990302318.html
Украинский ДТЭК ограничил предоставление информации об энергосистеме
Украинский ДТЭК ограничил предоставление информации об энергосистеме - РИА Новости, 20.12.2024
Украинский ДТЭК ограничил предоставление информации об энергосистеме
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что будет временно предоставлять минимальную информацию о состоянии энергосистемы. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:09:00+03:00
2024-12-20T05:21:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что будет временно предоставлять минимальную информацию о состоянии энергосистемы. "Мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании в четверг. В заявлении добавляется, что мера была принята из соображений безопасности. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что новые унифицированные графики отключений электроснабжения, введенные по всем регионам Украины, в первый же день дали сбой. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщал, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с 16 декабря новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне воздушной тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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в мире, украина, одесса, россия, герман галущенко, дмитрий песков, дтэк, укрэнерго
В мире, Украина, Одесса, Россия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, ДТЭК, Укрэнерго
Украинский ДТЭК ограничил предоставление информации об энергосистеме

Украинский ДТЭК будет предоставлять минимальные данные о состоянии энергосистемы

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что будет временно предоставлять минимальную информацию о состоянии энергосистемы.
"Мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании в четверг.
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В заявлении добавляется, что мера была принята из соображений безопасности.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что новые унифицированные графики отключений электроснабжения, введенные по всем регионам Украины, в первый же день дали сбой. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщал, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с 16 декабря новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне воздушной тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаОдессаРоссияГерман ГалущенкоДмитрий ПесковДТЭКУкрэнерго
 
 
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