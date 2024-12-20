Украинский ДТЭК ограничил предоставление информации об энергосистеме
Украинский ДТЭК будет предоставлять минимальные данные о состоянии энергосистемы
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что будет временно предоставлять минимальную информацию о состоянии энергосистемы.
"Мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании в четверг.
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В заявлении добавляется, что мера была принята из соображений безопасности.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что новые унифицированные графики отключений электроснабжения, введенные по всем регионам Украины, в первый же день дали сбой. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщал, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с 16 декабря новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне воздушной тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.