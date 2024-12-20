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Союзники Киева всерьез обсуждают отправку военных на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2024
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05:01 20.12.2024 (обновлено: 07:36 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301715.html
Союзники Киева всерьез обсуждают отправку военных на Украину, пишут СМИ
Союзники Киева всерьез обсуждают отправку военных на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2024
Союзники Киева всерьез обсуждают отправку военных на Украину, пишут СМИ
Европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией, но не под флагом НАТО,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:01:00+03:00
2024-12-20T07:36:00+03:00
украина
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией, но не под флагом НАТО, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.По данным издания, такая перспектива обсуждалась среду в Брюсселе, когда генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте принимал европейских лидеров и Владимира Зеленского. Отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп также узнал об этой идее, когда он встречался с главой киевского режима и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже ранее в декабре. Как рассказали WP чиновники, участвующие в переговорах, обсуждение странами этого плана пока находится на ранней стадии."Согласно рабочей концепции, группа европейских стран создаст военную силу для того, чтобы поддерживать прекращение огня и быть сдерживающим фактором для России... Такие силы не могли бы собраться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и рассматривается как нежелательный шаг для России", — заявили изданию источники.Газета пишет, что идея, продвигаемая Макроном, вызвала интерес у Великобритании, а также стран Прибалтики и Скандинавии. Тем не менее неясно, какие страны отправят военных, и сколько человек они будут готовы предоставить. Для европейских лидеров отправка большой миротворческой силы потребует поддержки внутри стран и привлечение военных ресурсов.Неназванные аналитики рассказали газете, что для "внушительной военной силы" понадобятся десятки тысяч солдат. Другие источники же отметили, что Трамп был заинтересован в идее направить военных на Украину, но, по их словам, сложно сказать, найдет ли эта идея поддержку у американской администрации, которая придет к власти, на фоне формирования политики избранного президента.Газета добавляет, что европейские лидеры видят отправку контингента как вариант предоставления гарантий безопасности Киеву, пока вопрос его членства в НАТО остается нерешенным.В четверг премьер Польши Дональд Туск заявлял журналистам, что направление на Украину войск НАТО даже не обсуждалось на недавней встрече лидеров стран блока в Брюсселе.Пресс-бюро СВР ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек, что станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
https://ria.ru/20241219/ssha-1989939327.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), выборы президента сша — 2024, в мире
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Выборы президента США — 2024, В мире
Союзники Киева всерьез обсуждают отправку военных на Украину, пишут СМИ

WP сообщила об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией, но не под флагом НАТО, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, такая перспектива обсуждалась среду в Брюсселе, когда генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте принимал европейских лидеров и Владимира Зеленского. Отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп также узнал об этой идее, когда он встречался с главой киевского режима и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже ранее в декабре. Как рассказали WP чиновники, участвующие в переговорах, обсуждение странами этого плана пока находится на ранней стадии.
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"Согласно рабочей концепции, группа европейских стран создаст военную силу для того, чтобы поддерживать прекращение огня и быть сдерживающим фактором для России... Такие силы не могли бы собраться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и рассматривается как нежелательный шаг для России", — заявили изданию источники.
Газета пишет, что идея, продвигаемая Макроном, вызвала интерес у Великобритании, а также стран Прибалтики и Скандинавии. Тем не менее неясно, какие страны отправят военных, и сколько человек они будут готовы предоставить. Для европейских лидеров отправка большой миротворческой силы потребует поддержки внутри стран и привлечение военных ресурсов.
Неназванные аналитики рассказали газете, что для "внушительной военной силы" понадобятся десятки тысяч солдат. Другие источники же отметили, что Трамп был заинтересован в идее направить военных на Украину, но, по их словам, сложно сказать, найдет ли эта идея поддержку у американской администрации, которая придет к власти, на фоне формирования политики избранного президента.
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Газета добавляет, что европейские лидеры видят отправку контингента как вариант предоставления гарантий безопасности Киеву, пока вопрос его членства в НАТО остается нерешенным.
В четверг премьер Польши Дональд Туск заявлял журналистам, что направление на Украину войск НАТО даже не обсуждалось на недавней встрече лидеров стран блока в Брюсселе.
Пресс-бюро СВР ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек, что станет фактической оккупацией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Выборы президента США — 2024В мире
 
 
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