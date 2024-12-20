https://ria.ru/20241220/ubiystvo-1990304725.html

В Приморье вынесли приговор мужчине, убившему мальчика в 1993 году

В Приморье вынесли приговор мужчине, убившему мальчика в 1993 году - РИА Новости, 20.12.2024

В Приморье вынесли приговор мужчине, убившему мальчика в 1993 году

Суд в Приморье приговорил к восьми годам колонии строгого режима 49-летнего мужчину, убившего 11-летнего мальчика в селе Хороль в 1993 году, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:16:00+03:00

2024-12-20T06:16:00+03:00

2024-12-20T06:16:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к восьми годам колонии строгого режима 49-летнего мужчину, убившего 11-летнего мальчика в селе Хороль в 1993 году, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В мае ведомство сообщало, что следователи нашли мужчину, причастного к убийству 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили на сопке по улице Октябрьская в 1993 году в приморском селе Хороль. Мужчина в те годы работал сторожем совхоза, тогда ему было 18 лет. Он признался, что убил мальчика в ходе ссоры, ему предъявлено обвинение в убийстве. Сообщалось, что фигурант не имеет постоянного места жительства и нигде не работает. Суд отправил его под стражу. "Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край