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В Приморье вынесли приговор мужчине, убившему мальчика в 1993 году - РИА Новости, 20.12.2024
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06:16 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ubiystvo-1990304725.html
В Приморье вынесли приговор мужчине, убившему мальчика в 1993 году
В Приморье вынесли приговор мужчине, убившему мальчика в 1993 году - РИА Новости, 20.12.2024
В Приморье вынесли приговор мужчине, убившему мальчика в 1993 году
Суд в Приморье приговорил к восьми годам колонии строгого режима 49-летнего мужчину, убившего 11-летнего мальчика в селе Хороль в 1993 году, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:16:00+03:00
2024-12-20T06:16:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к восьми годам колонии строгого режима 49-летнего мужчину, убившего 11-летнего мальчика в селе Хороль в 1993 году, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В мае ведомство сообщало, что следователи нашли мужчину, причастного к убийству 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили на сопке по улице Октябрьская в 1993 году в приморском селе Хороль. Мужчина в те годы работал сторожем совхоза, тогда ему было 18 лет. Он признался, что убил мальчика в ходе ссоры, ему предъявлено обвинение в убийстве. Сообщалось, что фигурант не имеет постоянного места жительства и нигде не работает. Суд отправил его под стражу. "Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье вынесли приговор мужчине, убившему мальчика в 1993 году

Житель Приморья получил восемь лет колонии за убийство мальчика в 1993 году

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к восьми годам колонии строгого режима 49-летнего мужчину, убившего 11-летнего мальчика в селе Хороль в 1993 году, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В мае ведомство сообщало, что следователи нашли мужчину, причастного к убийству 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили на сопке по улице Октябрьская в 1993 году в приморском селе Хороль. Мужчина в те годы работал сторожем совхоза, тогда ему было 18 лет. Он признался, что убил мальчика в ходе ссоры, ему предъявлено обвинение в убийстве. Сообщалось, что фигурант не имеет постоянного места жительства и нигде не работает. Суд отправил его под стражу.
"Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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