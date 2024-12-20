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Около 500 человек приняли участие в семейном фестивале в Твери

Около 500 человек приняли участие в семейном фестивале в Твери - РИА Новости, 20.12.2024

Около 500 человек приняли участие в семейном фестивале в Твери

В Твери прошел семейный фестиваль, на котором чествовали супружеские пары, отмечающие в 2024 году юбилейные даты совместной жизни; участниками события стали... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:47:00+03:00

2024-12-20T14:47:00+03:00

2024-12-20T14:47:00+03:00

тверская область

общество

тверь

россия

игорь руденя

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Твери прошел семейный фестиваль, на котором чествовали супружеские пары, отмечающие в 2024 году юбилейные даты совместной жизни; участниками события стали семьи-юбиляры, молодые и многодетные семьи, педагоги, общественники Тверской области – всего около 500 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Приветствие участникам фестиваля направил губернатор Игорь Руденя. "Это мероприятие объединило на одной площадке большие и дружные семьи Верхневолжья. Именно вы сохраняете и передаете из поколения в поколение главные ценности: любовь к близким и Отчизне, уважение к тысячелетней истории России, умение добросовестно трудиться, стремление быть полезными своему родному краю и стране. От всей души благодарю участников фестиваля за создание союзов, которые стали подлинным примером крепости семейных уз, согласия, истинной любви и уважения друг к другу. Уверен, что фестиваль займет достойное место в ряду событий Года семьи в России, еще раз подтвердит справедливость девиза "Большая семья – тверская традиция", – отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба. Главными героями праздника в Твери стали супружеские пары Тверской области, которые прожили вместе 10, 20, 30, 50 и более лет. Также на сцене киноконцертного зала "Панорама" выступили юные исполнители Тверской области, мужской хор "Русский формат". Кроме того, участникам представили видеоролик-путешествие по мероприятиям Года семьи в Тверской области. Одним из масштабных событий стал Парад семей, который прошел 8 июля, в День семьи, любви и верности, в столице Верхневолжья и объединил около 500 жителей – многодетных родителей и молодые пары, семьи-юбиляры, победителей областных семейных конкурсов, говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тверь, россия, игорь руденя