https://ria.ru/20241220/trevoga-1990391621.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.12.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:21:00+03:00

2024-12-20T13:21:00+03:00

2024-12-20T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее в пятницу тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве и Винницкой области прозвучала в 13.12 мск. Спустя пару минут она распространилась на все остальные регионы страны.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

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