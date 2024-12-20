https://ria.ru/20241220/trevoga-1990391621.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.12.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:21:00+03:00
2024-12-20T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее в пятницу тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве и Винницкой области прозвучала в 13.12 мск. Спустя пару минут она распространилась на все остальные регионы страны.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины второй раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в пятницу тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве и Винницкой области прозвучала в 13.12 мск. Спустя пару минут она распространилась на все остальные регионы страны.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.