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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.12.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T01:32:00+03:00

2024-12-20T01:32:00+03:00

2024-12-20T01:32:00+03:00

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 0.46 мск. Она продлилась 19 минут. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород