Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/trevoga-1990290417.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.12.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T01:32:00+03:00
2024-12-20T01:32:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008907_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_46be5d4f19dbed63d9115b88ceb3c3b8.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 0.46 мск. Она продлилась 19 минут. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241218/bryansk-1990010777.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986008907_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_d3380f6321964425a04de9b18550e17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Мэрия Белгорода: в области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 0.46 мск. Она продлилась 19 минут.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Над Брянской областью сбили еще пять беспилотников
18 декабря, 21:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала