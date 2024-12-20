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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.12.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T01:32:00+03:00
2024-12-20T01:32:00+03:00
2024-12-20T01:32:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 0.46 мск. Она продлилась 19 минут. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Белгородская область, Белгород, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Мэрия Белгорода: в области отменили опасность атаки БПЛА