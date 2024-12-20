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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.12.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:58:00+03:00
2024-12-20T00:58:00+03:00
2024-12-20T00:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Мэрия Белгорода: в регионе объявили опасность атаки беспилотников