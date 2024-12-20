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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.12.2024
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00:58 20.12.2024
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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.12.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:58:00+03:00
2024-12-20T00:58:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Мэрия Белгорода: в регионе объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Вчера, 17:16
 
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