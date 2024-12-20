https://ria.ru/20241220/svo-1990374421.html

Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 440 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 440 солдат ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024

Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 440 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 440 военных, 16 орудий полевой... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:40:00+03:00

2024-12-20T12:40:00+03:00

2024-12-20T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 440 военных, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155 мм гаубицы М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность