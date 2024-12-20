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Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 440 солдат ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
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12:40 20.12.2024 (обновлено: 12:41 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/svo-1990374421.html
Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 440 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 440 солдат ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 440 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 440 военных, 16 орудий полевой... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:40:00+03:00
2024-12-20T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 440 военных, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155 мм гаубицы М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 440 солдат ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила за неделю до 440 солдат ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 440 военных, 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155 мм гаубицы М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 20 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе три 155 мм гаубицы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.
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