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Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 20.12.2024 (обновлено: 12:27 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/svo-1990368875.html
Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ
Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ
Украинские формирования за неделю потеряли до 1215 военнослужащих, два танка и две БМП, силами группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:26:00+03:00
2024-12-20T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
германия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 1215 военнослужащих, два танка и две БМП, силами группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделения группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1215 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, германия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Германия
Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ

Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ, враг потерял два танка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 1215 военнослужащих, два танка и две БМП, силами группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1215 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОГермания
 
 
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