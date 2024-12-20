https://ria.ru/20241220/svo-1990368875.html

Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ

Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024

Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ

Украинские формирования за неделю потеряли до 1215 военнослужащих, два танка и две БМП, силами группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:26:00+03:00

2024-12-20T12:26:00+03:00

2024-12-20T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

германия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 1215 военнослужащих, два танка и две БМП, силами группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделения группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1215 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html

донецкая народная республика

германия

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, германия