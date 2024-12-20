https://ria.ru/20241220/svo-1990368875.html
Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ
Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ
Украинские формирования за неделю потеряли до 1215 военнослужащих, два танка и две БМП, силами группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:26:00+03:00
2024-12-20T12:26:00+03:00
2024-12-20T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_0:139:2942:1794_1920x0_80_0_0_c3f02525514bc1b43013076699d05fbb.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 1215 военнослужащих, два танка и две БМП, силами группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделения группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 16 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1215 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, 11 других боевых бронированных машин, 22 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html
донецкая народная республика
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2cde0e7b10dfa73e0bd603f64c6dbf3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, германия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Германия
Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ
Группировка "Восток" за неделю отразила 16 контратак ВСУ, враг потерял два танка