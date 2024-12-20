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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за неделю - РИА Новости, 20.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за неделю
ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки свыше 2365 военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, в том числе Stryker и три М113... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:21:00+03:00
2024-12-20T12:21:00+03:00
2024-12-20T12:31:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки свыше 2365 военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, в том числе Stryker и три М113 производства США, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, пехотной, двух аэромобильных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2365 военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, в том числе Stryker и три М113 производства США, 12 других боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, из них семь западного производства, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также пять складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" за неделю
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила более 2365 солдат ВСУ за неделю