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ПВО сбила шесть ATACMS за неделю - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 20.12.2024 (обновлено: 12:40 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/svo-1990366994.html
ПВО сбила шесть ATACMS за неделю
ПВО сбила шесть ATACMS за неделю - РИА Новости, 20.12.2024
ПВО сбила шесть ATACMS за неделю
Российские средства ПВО за неделю сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:20:00+03:00
2024-12-20T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
великобритания
миг-29
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38152 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 19933 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19874 орудия полевой артиллерии и минометов, 29384 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html
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сша, украина, великобритания, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Великобритания, МиГ-29, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила шесть ATACMS за неделю

Средства ПВО сбили шесть ракет ATACMS за неделю

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38152 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 19933 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19874 орудия полевой артиллерии и минометов, 29384 единицы специальной военной автомобильной техники.
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В США набросились на НАТО из-за удара ВСУ по Ростовской области
Вчера, 08:32
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВеликобританияМиГ-29Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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