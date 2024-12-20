ПВО сбила шесть ATACMS за неделю
Средства ПВО сбили шесть ракет ATACMS за неделю
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 519 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38152 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 19933 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19874 орудия полевой артиллерии и минометов, 29384 единицы специальной военной автомобильной техники.