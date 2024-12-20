https://ria.ru/20241220/svo-1990366670.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 20.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Украинские войска за неделю потеряли в зоне действий подразделений российской группировки войск "Центр" свыше 2945 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2024

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2024-12-20T12:18:00+03:00

2024-12-20T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли в зоне действий подразделений российской группировки войск "Центр" свыше 2945 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2945 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе три боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера М113 производства США, 23 автомобиля и 43 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР.Кроме того, они нанесли поражение подразделениям 17 украинских бригад и двух штурмовых батальонов, а также отразили 67 контратак.

https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, донецкая народная республика