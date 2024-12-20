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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 20.12.2024 (обновлено: 12:31 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/svo-1990366670.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 20.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Украинские войска за неделю потеряли в зоне действий подразделений российской группировки войск "Центр" свыше 2945 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:18:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли в зоне действий подразделений российской группировки войск "Центр" свыше 2945 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2945 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе три боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера М113 производства США, 23 автомобиля и 43 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР.Кроме того, они нанесли поражение подразделениям 17 украинских бригад и двух штурмовых батальонов, а также отразили 67 контратак.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли более 2945 военных в зоне действий группировки "Центр" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли в зоне действий подразделений российской группировки войск "Центр" свыше 2945 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2945 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе три боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера М113 производства США, 23 автомобиля и 43 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны в ДНР.
Кроме того, они нанесли поражение подразделениям 17 украинских бригад и двух штурмовых батальонов, а также отразили 67 контратак.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАДонецкая Народная Республика
 
 
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