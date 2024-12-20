https://ria.ru/20241220/svo-1990334044.html
Мэрия Улан-Удэ отправила бойцам на СВО "Ниву" и беспилотник
Мэрия Улан-Удэ отправила бойцам на СВО "Ниву" и беспилотник - РИА Новости, 20.12.2024
Мэрия Улан-Удэ отправила бойцам на СВО "Ниву" и беспилотник
Мэрия города Улан-Удэ отправила бойцам на СВО автомобиль "Нива", 10 радиостанций и беспилотник, сообщил мэр города Игорь Шутенков. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:50:00+03:00
2024-12-20T10:50:00+03:00
2024-12-20T10:50:00+03:00
надежные люди
улан-удэ
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 20 дек – РИА Новости. Мэрия города Улан-Удэ отправила бойцам на СВО автомобиль "Нива", 10 радиостанций и беспилотник, сообщил мэр города Игорь Шутенков. "Нашим бойцам из войсковых частей 36-й армии отправили автомобиль "Нива 2121". На ней ребята смогут перевозить раненых и доставлять необходимую помощь. Машина надежная, маневренная, сможет проехать по любому бездорожью, неприхотлива в обслуживании. Также мы закупили им 10 носимых радиостанций и беспилотник "Мавик 3 Pro", - написал Шутенков в своем Telegram-канале. Он отметил, что помощь оказывается военным как на передовой, так и в Улан-Удэ, где в полном объеме работают все программы поддержки участников СВО и их семей. "Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы внутри региона. Регулярно отправляем адресные посылки нашим ребятам, маскировочные сети, подготовленные ТОСами (территориальное общественное самоуправление - ред.) Улан-Удэ и волонтёрскими организациями", - подчеркнул Шутенков. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что с начала специальной военной операции регион направил на поддержку СВО более 7 миллиардов рублей, за 2024 год сумма поддержки составила 2,9 миллиарда рублей. В эти суммы, по его словам, входят и единовременные выплаты, и материально-техническое обеспечение, и закупка бойцам всего необходимого. По его словам, через волонтерские организации республики военным ушло более 940 тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20240701/pritsely-1956543459.html
улан-удэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, алексей цыденов
Надежные люди, Улан-Удэ, Алексей Цыденов
Мэрия Улан-Удэ отправила бойцам на СВО "Ниву" и беспилотник
Мэрия Улан-Удэ отправила бойцам на СВО автомобиль "Нива", 10 радиостанций и БПЛА
УЛАН-УДЭ, 20 дек – РИА Новости. Мэрия города Улан-Удэ отправила бойцам на СВО автомобиль "Нива", 10 радиостанций и беспилотник, сообщил мэр города Игорь Шутенков.
"Нашим бойцам из войсковых частей 36-й армии отправили автомобиль "Нива 2121". На ней ребята смогут перевозить раненых и доставлять необходимую помощь. Машина надежная, маневренная, сможет проехать по любому бездорожью, неприхотлива в обслуживании. Также мы закупили им 10 носимых радиостанций и беспилотник "Мавик 3 Pro", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что помощь оказывается военным как на передовой, так и в Улан-Удэ
, где в полном объеме работают все программы поддержки участников СВО и их семей.
"Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы внутри региона. Регулярно отправляем адресные посылки нашим ребятам, маскировочные сети, подготовленные ТОСами (территориальное общественное самоуправление - ред.) Улан-Удэ и волонтёрскими организациями", - подчеркнул Шутенков.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов
сообщал, что с начала специальной военной операции регион направил на поддержку СВО более 7 миллиардов рублей, за 2024 год сумма поддержки составила 2,9 миллиарда рублей. В эти суммы, по его словам, входят и единовременные выплаты, и материально-техническое обеспечение, и закупка бойцам всего необходимого. По его словам, через волонтерские организации республики военным ушло более 940 тонн гуманитарной помощи.