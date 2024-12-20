https://ria.ru/20241220/svo-1990315224.html

"Читай-город" и "Эксмо-АСТ" отправили канцтовары семьям в приграничье

"Читай-город" и "Эксмо-АСТ" отправили канцтовары семьям в приграничье - РИА Новости, 20.12.2024

"Читай-город" и "Эксмо-АСТ" отправили канцтовары семьям в приграничье

Книжная сеть "Читай-город" и издательский холдинг "Эксмо-АСТ" в качестве помощи семьям, пострадавшим от боевых действий в Курской, Белгородской и Брянской... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:17:00+03:00

2024-12-20T09:17:00+03:00

2024-12-20T09:17:00+03:00

надежные люди

брянская область

курская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Книжная сеть "Читай-город" и издательский холдинг "Эксмо-АСТ" в качестве помощи семьям, пострадавшим от боевых действий в Курской, Белгородской и Брянской областях, отправили в приграничные регионы книги, детские раскраски и сказки, канцтовары, а также учебные пособия для подготовки к экзаменам, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжной сети. "В преддверии Нового года книжная сеть "Читай-город" и ведущие российские издательства "Эксмо", АСТ, а также их подразделения "Оригами" и "Канц-Эксмо" оказывают помощь семьям, пострадавшим от боевых действий в Курской, Белгородской и Брянской областях. С 23 по 27 декабря в местных магазинах "Читай-город" жители смогут получить помощь в виде канцелярских товаров и учебных пособий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Также будут предложены художественные книги разных жанров, детские раскраски и сказки", - говорится в сообщении. Всего в каждый город отправлено более 2 тысяч товаров, отметили в пресс-службе. Кроме того, в "Читай-городе" напомнили, что ранее уже поддерживали Курскую область: с 26 августа жители могли бесплатно получить наборы для школьников, включая канцелярские товары и детские книги. По словам директора магазина "Читай-город" в Курске, акция должна была проходить до 1 сентября, но желающих было много и подарки раздали в течение двух дней. Чаще всего посетители выбирали тетради и детские книги. После этого помощь оказывалась и другим регионам, всего пострадавшим было отправлено более восьми тысяч подарков.

https://ria.ru/20241219/gumgruz-1990048154.html

брянская область

курская область

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брянская область, курская область