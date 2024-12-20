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Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов
Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов - РИА Новости, 20.12.2024
Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов
Власти США за последний год выслали более 270 тысяч мигрантов, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:47:00+03:00
2024-12-20T05:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Власти США за последний год выслали более 270 тысяч мигрантов, сообщает телеканал CNN. "Иммиграционная и таможенная служба США выслала 271,4 тысячи мигрантов за последний фискальный год", - сообщает телеканал со ссылкой на ведомственные данные. Как отмечается в сообщении, это самое большое количество за десятилетие. Большинство высланных нелегально проникли в США через Мексику, людей депортировали в 200 различных стран, передает телеканал. Отчет охватывает период с 1 октября прошлого по 30 сентября нынешнего года, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика
Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов
CNN: американские власти за последний год выслали более 270 тысяч мигрантов