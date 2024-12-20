Рейтинг@Mail.ru
Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ssha-1990303650.html
Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов
Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов - РИА Новости, 20.12.2024
Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов
Власти США за последний год выслали более 270 тысяч мигрантов, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:47:00+03:00
2024-12-20T05:47:00+03:00
в мире
сша
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923926243_0:138:3166:1919_1920x0_80_0_0_fbc4816075f8166edc4834cb0e34b9cf.jpg
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Власти США за последний год выслали более 270 тысяч мигрантов, сообщает телеканал CNN. "Иммиграционная и таможенная служба США выслала 271,4 тысячи мигрантов за последний фискальный год", - сообщает телеканал со ссылкой на ведомственные данные. Как отмечается в сообщении, это самое большое количество за десятилетие. Большинство высланных нелегально проникли в США через Мексику, людей депортировали в 200 различных стран, передает телеканал. Отчет охватывает период с 1 октября прошлого по 30 сентября нынешнего года, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html
https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923926243_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_35c803c353e673bfca233357f58c70bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексика
В мире, США, Мексика
Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов

CNN: американские власти за последний год выслали более 270 тысяч мигрантов

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Власти США за последний год выслали более 270 тысяч мигрантов, сообщает телеканал CNN.
"Иммиграционная и таможенная служба США выслала 271,4 тысячи мигрантов за последний фискальный год", - сообщает телеканал со ссылкой на ведомственные данные.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом
25 ноября, 03:09
Как отмечается в сообщении, это самое большое количество за десятилетие.
Большинство высланных нелегально проникли в США через Мексику, людей депортировали в 200 различных стран, передает телеканал.
Отчет охватывает период с 1 октября прошлого по 30 сентября нынешнего года, говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Трамп посетовал, что в США не приезжают мигранты из "хороших стран"
8 апреля, 10:50
 
В миреСШАМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала