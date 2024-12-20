https://ria.ru/20241220/ssha-1990303650.html

Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов

Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов - РИА Новости, 20.12.2024

Из США за год выслали более 270 тысяч мигрантов

Власти США за последний год выслали более 270 тысяч мигрантов, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T05:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Власти США за последний год выслали более 270 тысяч мигрантов, сообщает телеканал CNN. "Иммиграционная и таможенная служба США выслала 271,4 тысячи мигрантов за последний фискальный год", - сообщает телеканал со ссылкой на ведомственные данные. Как отмечается в сообщении, это самое большое количество за десятилетие. Большинство высланных нелегально проникли в США через Мексику, людей депортировали в 200 различных стран, передает телеканал. Отчет охватывает период с 1 октября прошлого по 30 сентября нынешнего года, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мексика