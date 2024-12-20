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Белый дом считает, что временный бюджет республиканцев поможет миллиардерам - РИА Новости, 20.12.2024
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02:56 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ssha-1990295946.html
Белый дом считает, что временный бюджет республиканцев поможет миллиардерам
Белый дом считает, что временный бюджет республиканцев поможет миллиардерам - РИА Новости, 20.12.2024
Белый дом считает, что временный бюджет республиканцев поможет миллиардерам
Предложенный республиканцами временный бюджет США разработан в пользу миллиардеров, заявили в Белом доме. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:56:00+03:00
2024-12-20T02:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Предложенный республиканцами временный бюджет США разработан в пользу миллиардеров, заявили в Белом доме. "Республиканцы выполняют поручения своих благодетелей-миллиардеров за счет трудолюбивых американцев", - говорится в распространенном комментарии Белого дома. В заявлении также отмечается, что предложенный законопроект прокладывает путь к налоговым льготам для миллиардеров, а споры специально ведутся в последнюю минуту. Белый дом не указывает, какие пункты проекта временного бюджета вызывают беспокойство. Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный. Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства. Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем. Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом. Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://ria.ru/20241220/ssha-1990290722.html
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сша, дональд трамп, джо байден, илон маск, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, В мире
Белый дом считает, что временный бюджет республиканцев поможет миллиардерам

Белый дом: республиканцы разработали временный бюджет США в пользу миллиардеров

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Предложенный республиканцами временный бюджет США разработан в пользу миллиардеров, заявили в Белом доме.
"Республиканцы выполняют поручения своих благодетелей-миллиардеров за счет трудолюбивых американцев", - говорится в распространенном комментарии Белого дома.
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В заявлении также отмечается, что предложенный законопроект прокладывает путь к налоговым льготам для миллиардеров, а споры специально ведутся в последнюю минуту. Белый дом не указывает, какие пункты проекта временного бюджета вызывают беспокойство.
Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
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Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
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СШАДональд ТрампДжо БайденИлон МаскВ мире
 
 
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