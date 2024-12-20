https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990517967.html

Спецоперация, 20 декабря: ВС России освободили 10 населенных пунктов в ДНР

Спецоперация, 20 декабря: ВС России освободили 10 населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 20.12.2024

Спецоперация, 20 декабря: ВС России освободили 10 населенных пунктов в ДНР

Российские военнослужащие в течение недели в результате решительных действий освободили на разных направлениях десять населенных пунктов в Донецкой Народной... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:13:00+03:00

2024-12-20T19:13:00+03:00

2024-12-20T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие в течение недели в результате решительных действий освободили на разных направлениях десять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили до 13 250 военнослужащих, сообщили в военном ведомстве. Минобороны РФ также сообщило о нанесении группового удара оружием большой дальности, в результате которого поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. Удар наносился в ответ на обстрел Киевом шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Российские военные за неделю нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ и обслуживающей их энергетической инфраструктуре, сообщило министерство обороны РФ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 340 украинских боевиков, уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станция РЭБ, следует из сводки МО. Глава военного ведомства Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с генералом Игорем Кирилловым, похороны которого прошли в пятницу, церемония прошла на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ, сообщил корреспондент РИА Новости. Белоусов передал Звезду Героя России родственникам погибшего генерала Кириллова во время церемонии прощания. Высшее звание страны было присвоено военачальнику посмертно. Удары возмездияВыбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство начальника войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его словам, подобные удары абсолютно правомерны и соответствуют нормам международного права. Аналитик отметил, что надо продолжить практику уничтожения ключевых центров принятия решений не только в Киеве, но и по всей Украине, "с целью не дать возможности эффективно функционировать системе военного и государственного управления этого террористического образования". Кроме того, как сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, несколько высокопоставленных сотрудников ВСУ и украинских спецслужб, а также военкоматов, погибли в результате удара Вооруженных сил России по пункту управления СБУ в Киеве. Лебедев сказал, что был "прилет по управлению СБУ". Он отметил, что "по слухам погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов". Так же, по словам Лебедева, "говорят, о гибели трех высоких чинов из ТЦК (военкоматов – ред.)". Он добавил, что после удара в Киеве "идут выборочные проверки СБУ, останавливают машины, городской транспорт, проверяют телефоны, наличие документов". Киевляне пишут, что среди военных и руководства города "какая-то истерика", добавил координатор подполья. Москалькова обсудила обменУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ходе встречи с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом обсудила переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также гуманитарную помощь. По ее словам, речь также шла о дальнейшем гуманитарном взаимодействии по оказанию помощи гражданским лицам. Омбудсмены также обсудили вопросы установления местонахождения и воссоединения семей и взаимное посещение пленных. В результате контакта было передано российским и украинским военнопленным по 1500 рождественских посылок, сообщила федеральный омбудсмен. Москалькова отметила, что эта гуманитарная акция стала возможна при взаимодействии с администрацией президента России, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МИД РФ и Международным Комитетом Красного Креста. "Кошмарная" сумма была потрачена на УкраинуЕвропа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уточнил, что "если бы лучше дали эти деньги европейцам, вложили в европейскую экономику, то цены на энергию были бы гораздо ниже, экономический рост Европы гораздо выше, а европейцы жили бы гораздо лучше, чем сегодня". Венгерский премьер также добавил, что такие объемы денег можно было бы направить на улучшение уровня жизни стран Западных Балкан, которые стремятся присоединиться к Евросоюзу, или потратить на уменьшение потоков нелегальных мигрантов из зоны Сахеля, или развивать европейскую оборонную промышленность. Между тем, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в пятницу, что Украина начинает получать первые средства из США за счет замороженных российских активов. По его данным, 1 миллиард долларов будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка за счет взноса США в рамках инициативы G7. Еще 1,05 миллиарда долларов поступят в виде займа под гарантии от правительств Японии и Великобритании. Зеленский хочет оставить Словакию без газаПремьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия Владимира Зеленского, который не желает продлевать транзит газа через Украину, приведут к газовому кризису. Ранее в пятницу Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу. Словацкие власти неоднократно заявляли о своем желании сохранить за республикой возможность транзитировать газ по направлению с востока на запад. Тогда как, по словам Фицо, Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году. Премьер Словакии все же считает, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.

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