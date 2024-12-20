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ВС России нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ за неделю
ВС России нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.12.2024
ВС России нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ за неделю
Российские военные за неделю нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ и обслуживающей их энергетической инфраструктуре, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:26:00+03:00
2024-12-20T12:26:00+03:00
2024-12-20T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ и обслуживающей их энергетической инфраструктуре, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."С 14 по 20 декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, воинский эшелон на станции разгрузки, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ за неделю
ВС России нанесли 24 групповых удара по объектам и инфраструктуре ВСУ за неделю