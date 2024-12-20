https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990368974.html

ВС России нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ за неделю

ВС России нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.12.2024

ВС России нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ за неделю

Российские военные за неделю нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ и обслуживающей их энергетической инфраструктуре, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:26:00+03:00

2024-12-20T12:26:00+03:00

2024-12-20T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 24 групповых удара по объектам ВСУ и обслуживающей их энергетической инфраструктуре, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."С 14 по 20 декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, воинский эшелон на станции разгрузки, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)