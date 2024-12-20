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В Болгарии выступили против соглашения по безопасности с Украиной - РИА Новости, 20.12.2024
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12:59 20.12.2024 (обновлено: 18:51 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/soglashenie-1990381755.html
В Болгарии выступили против соглашения по безопасности с Украиной
В Болгарии выступили против соглашения по безопасности с Украиной - РИА Новости, 20.12.2024
В Болгарии выступили против соглашения по безопасности с Украиной
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил в парламенте, что выступает против... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:59:00+03:00
2024-12-20T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил в парламенте, что выступает против подписания двустороннего соглашения с Украиной о сотрудничестве в области безопасности, передает местное агентство Novinite. В среду премьер технического правительства Димитар Главчев направил депутатам запрос на подписание договора с Киевом. Представитель крупнейшей парламентской фракции ГЕРБ — СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") призвал отозвать этот запрос как несвоевременный. Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Наталья Киселова отказалась выносить на голосование проект соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Украиной. "Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что не поддерживает подписание соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Болгарией и Украиной", — говорится в материале агентства. Экс-премьер страны объяснил свою позицию тем, что нынешние обстоятельства, в том числе обсуждение мирных инициатив со стороны ЕС и победившего на выборах в США Дональда Трампа, изменили контекст. Novinite подчеркивает, что позиция Борисова представляет собой значительный сдвиг для партии, ранее поддерживавшей инициативы в поддержку Украины. Как сообщалось ранее, премьер Главчев запросил в парламенте специальное разрешение со ссылкой на постановление конституционного суда, согласно которому полномочия его технического правительства в этой сфере ограничены. В четверг Главчев заявил в Брюсселе журналистам, что Владимир Зеленский выразил понимание процесса и "дипломатического скандала не будет". Технический премьер выразил надежду, что регулярное правительство, которое сейчас пытается сформировать парламент, быстро займет определенную позицию по вопросу соглашения.
https://ria.ru/20241210/gas-1988507639.html
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в мире, болгария, украина, бойко борисов, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Болгария, Украина, Бойко Борисов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
В Болгарии выступили против соглашения по безопасности с Украиной

Экс-премьер Болгарии Борисов выступил против соглашения с Украиной

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил в парламенте, что выступает против подписания двустороннего соглашения с Украиной о сотрудничестве в области безопасности, передает местное агентство Novinite.
В среду премьер технического правительства Димитар Главчев направил депутатам запрос на подписание договора с Киевом. Представитель крупнейшей парламентской фракции ГЕРБ — СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") призвал отозвать этот запрос как несвоевременный. Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Наталья Киселова отказалась выносить на голосование проект соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Украиной.
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"Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что не поддерживает подписание соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Болгарией и Украиной", — говорится в материале агентства.
Экс-премьер страны объяснил свою позицию тем, что нынешние обстоятельства, в том числе обсуждение мирных инициатив со стороны ЕС и победившего на выборах в США Дональда Трампа, изменили контекст.
Novinite подчеркивает, что позиция Борисова представляет собой значительный сдвиг для партии, ранее поддерживавшей инициативы в поддержку Украины.
Как сообщалось ранее, премьер Главчев запросил в парламенте специальное разрешение со ссылкой на постановление конституционного суда, согласно которому полномочия его технического правительства в этой сфере ограничены.
В четверг Главчев заявил в Брюсселе журналистам, что Владимир Зеленский выразил понимание процесса и "дипломатического скандала не будет". Технический премьер выразил надежду, что регулярное правительство, которое сейчас пытается сформировать парламент, быстро займет определенную позицию по вопросу соглашения.
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