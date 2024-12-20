Рейтинг@Mail.ru
Названы главные государственные слова года в России - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 20.12.2024 (обновлено: 07:30 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/slovo-1990306324.html
Названы главные государственные слова года в России
Названы главные государственные слова года в России - РИА Новости, 20.12.2024
Названы главные государственные слова года в России
"Суверенитет" стало государственным словом годом в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны, рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:03:00+03:00
2024-12-20T07:30:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899225454_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fb2ceb52c7ced05f2b870b962a155f70.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Суверенитет" стало государственным словом годом в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны, рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС."Суверенитет" – государственное слово года в России… В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает", — говорится в исследовании. Кроме того, в главный список вошли такие слова, как "самореализация", "неолиберальный", "историческое просвещение" и "фиджитал".Всего в первоначальное исследование языковых единиц проекта "Слово Государства Российского — 2024" вошли 42 слова. Для анализа задействовали более трех тысяч документов.Эксперты РАНХиГС провели количественный и качественный анализ документов стратегического планирования: стратегий, концепций, основ направлений государственной политики и выступлений президента Владимира Путина. &quot;Проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе&quot;, — отметили в вузе.Кроме того, определялись существенные изменения в семантике слов, их сочетаемости, также учитывался статус дискурсивной реализации языковых единиц.
https://ria.ru/20241219/suverenitet-1990088338.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990087609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899225454_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_a70c7ac86c958d30698ab80baf0b1ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Названы главные государственные слова года в России

РАНХиГС заявило, что суверенитет стал государственным словом года в России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРоссия
Россия - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Россия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Суверенитет" стало государственным словом годом в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны, рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС.
"Суверенитет" – государственное слово года в России… В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает", — говорится в исследовании.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
При утрате суверенитета теряется государственность, рассказал Путин
Вчера, 12:25
Кроме того, в главный список вошли такие слова, как "самореализация", "неолиберальный", "историческое просвещение" и "фиджитал".
Всего в первоначальное исследование языковых единиц проекта "Слово Государства Российского — 2024" вошли 42 слова. Для анализа задействовали более трех тысяч документов.
Эксперты РАНХиГС провели количественный и качественный анализ документов стратегического планирования: стратегий, концепций, основ направлений государственной политики и выступлений президента Владимира Путина.
«

"Проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе", — отметили в вузе.

Кроме того, определялись существенные изменения в семантике слов, их сочетаемости, также учитывался статус дискурсивной реализации языковых единиц.
Журналисты перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин назвал суверенитет важной составляющей для любой страны
Вчера, 12:23
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала