https://ria.ru/20241220/slovo-1990306324.html
Названы главные государственные слова года в России
Названы главные государственные слова года в России - РИА Новости, 20.12.2024
Названы главные государственные слова года в России
"Суверенитет" стало государственным словом годом в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны, рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T07:03:00+03:00
2024-12-20T07:03:00+03:00
2024-12-20T07:30:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Суверенитет" стало государственным словом годом в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны, рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС."Суверенитет" – государственное слово года в России… В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает", — говорится в исследовании. Кроме того, в главный список вошли такие слова, как "самореализация", "неолиберальный", "историческое просвещение" и "фиджитал".Всего в первоначальное исследование языковых единиц проекта "Слово Государства Российского — 2024" вошли 42 слова. Для анализа задействовали более трех тысяч документов.Эксперты РАНХиГС провели количественный и качественный анализ документов стратегического планирования: стратегий, концепций, основ направлений государственной политики и выступлений президента Владимира Путина. "Проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе", — отметили в вузе.Кроме того, определялись существенные изменения в семантике слов, их сочетаемости, также учитывался статус дискурсивной реализации языковых единиц.
https://ria.ru/20241219/suverenitet-1990088338.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990087609.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Названы главные государственные слова года в России
РАНХиГС заявило, что суверенитет стал государственным словом года в России
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Суверенитет" стало государственным словом годом в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны, рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС.
"Суверенитет" – государственное слово года в России
… В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает", — говорится в исследовании.
Кроме того, в главный список вошли такие слова, как "самореализация", "неолиберальный", "историческое просвещение" и "фиджитал".
Всего в первоначальное исследование языковых единиц проекта "Слово Государства Российского — 2024" вошли 42 слова. Для анализа задействовали более трех тысяч документов.
Эксперты РАНХиГС провели количественный и качественный анализ документов стратегического планирования: стратегий, концепций, основ направлений государственной политики и выступлений президента Владимира Путина
.
«
"Проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе", — отметили в вузе.
Кроме того, определялись существенные изменения в семантике слов, их сочетаемости, также учитывался статус дискурсивной реализации языковых единиц.