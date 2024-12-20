https://ria.ru/20241220/slovo-1990306324.html

Названы главные государственные слова года в России

Названы главные государственные слова года в России - РИА Новости, 20.12.2024

Названы главные государственные слова года в России

"Суверенитет" стало государственным словом годом в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны, рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:03:00+03:00

2024-12-20T07:03:00+03:00

2024-12-20T07:30:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Суверенитет" стало государственным словом годом в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны, рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС."Суверенитет" – государственное слово года в России… В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает", — говорится в исследовании. Кроме того, в главный список вошли такие слова, как "самореализация", "неолиберальный", "историческое просвещение" и "фиджитал".Всего в первоначальное исследование языковых единиц проекта "Слово Государства Российского — 2024" вошли 42 слова. Для анализа задействовали более трех тысяч документов.Эксперты РАНХиГС провели количественный и качественный анализ документов стратегического планирования: стратегий, концепций, основ направлений государственной политики и выступлений президента Владимира Путина. "Проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе", — отметили в вузе.Кроме того, определялись существенные изменения в семантике слов, их сочетаемости, также учитывался статус дискурсивной реализации языковых единиц.

https://ria.ru/20241219/suverenitet-1990088338.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990087609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество