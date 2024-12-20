https://ria.ru/20241220/slovakiya-1990299043.html
Премьер Словакии напомнил, что страна зависит от российского атома
Премьер Словакии напомнил, что страна зависит от российского атома - РИА Новости, 20.12.2024
Премьер Словакии напомнил, что страна зависит от российского атома
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:56:00+03:00
2024-12-20T03:56:00+03:00
2024-12-20T03:56:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. "В рамках своего выступления я сообщил, что, если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ и они будут касаться программы мирного атома, то я буду блокировать такие санкции", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он напомнил, что Словакия в большой степени полагается на работу своих АЭС в вопросе обеспечения электроэнергией. "Наши (атомные) электростанции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, неприемлемы", - добавил Фицо. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
https://ria.ru/20241220/orban-1990288155.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, брюссель, роберт фицо, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Словакия, Россия, Брюссель, Роберт Фицо, Евросоюз, Санкции в отношении России
Премьер Словакии напомнил, что страна зависит от российского атома
Премьер Словакии Фицо будет блокировать санкции против российского атома