https://ria.ru/20241220/slovakiya-1990299043.html

Премьер Словакии напомнил, что страна зависит от российского атома

Премьер Словакии напомнил, что страна зависит от российского атома - РИА Новости, 20.12.2024

Премьер Словакии напомнил, что страна зависит от российского атома

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:56:00+03:00

2024-12-20T03:56:00+03:00

2024-12-20T03:56:00+03:00

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евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. "В рамках своего выступления я сообщил, что, если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ и они будут касаться программы мирного атома, то я буду блокировать такие санкции", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он напомнил, что Словакия в большой степени полагается на работу своих АЭС в вопросе обеспечения электроэнергией. "Наши (атомные) электростанции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, неприемлемы", - добавил Фицо. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).

https://ria.ru/20241220/orban-1990288155.html

https://ria.ru/20241216/slovakija-1989402429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, россия, брюссель, роберт фицо, евросоюз, санкции в отношении россии