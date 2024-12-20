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В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием - РИА Новости, 20.12.2024
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием
Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщает МЧС РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:33:00+03:00
2024-12-20T06:33:00+03:00
2024-12-20T10:14:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Ростове-на-Дону горит трехэтажное здание с электрооборудованием. Открытое горение ликвидировано на 800 "квадратах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники МЧС России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием
В Ростове-на-Дону на площади 800 квадратов загорелся склад электрооборудования