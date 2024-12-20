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В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием - РИА Новости, 20.12.2024
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06:33 20.12.2024 (обновлено: 10:14 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/sklad-1990305225.html
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием - РИА Новости, 20.12.2024
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием
Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщает МЧС РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:33:00+03:00
2024-12-20T10:14:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Ростове-на-Дону горит трехэтажное здание с электрооборудованием. Открытое горение ликвидировано на 800 "квадратах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники МЧС России.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием

В Ростове-на-Дону на площади 800 квадратов загорелся склад электрооборудования

© МЧС России/Telegram Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону. 20 декабря 2024
 Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону. 20 декабря 2024
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ростове-на-Дону горит трехэтажное здание с электрооборудованием. Открытое горение ликвидировано на 800 "квадратах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники МЧС России.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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