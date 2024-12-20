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В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием

В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием - РИА Новости, 20.12.2024

В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе с электрооборудованием

Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщает МЧС РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:33:00+03:00

2024-12-20T06:33:00+03:00

2024-12-20T10:14:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Ростове-на-Дону горит трехэтажное здание с электрооборудованием. Открытое горение ликвидировано на 800 "квадратах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20241219/pozhar-1990040225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)