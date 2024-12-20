https://ria.ru/20241220/shtorm-1990466796.html

Собирать мазут станет проще после шторма, заявили в Минприроды

Собирать мазут станет проще после шторма, заявили в Минприроды - РИА Новости, 20.12.2024

Собирать мазут станет проще после шторма, заявили в Минприроды

Шторм в Чёрном море спадает, к выходным собирать пятна мазута в районе аварии танкеров станет проще, для этого выделено 10 кораблей и сорбирующие боны, сообщил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:01:00+03:00

2024-12-20T17:01:00+03:00

2024-12-20T17:02:00+03:00

происшествия

черное море

россия

керченский пролив

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Шторм в Чёрном море спадает, к выходным собирать пятна мазута в районе аварии танкеров станет проще, для этого выделено 10 кораблей и сорбирующие боны, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Сейчас только шторм начинает спадать, мы надеемся, к выходным погода позволит нам работать более результативно, потому что мы сейчас не можем подойти, вода мутная. Мы должны понимать, что море будет выбрасывать мазут, который там находится, и наша задача - собирать его, вывозить, утилизировать и работать на воде, как только море позволит, чтобы отлавливать эти пятна", - сказал Козлов. По его словам, для этой работы Морспасслужба предоставила десять кораблей, также есть сорбирующие боны, которые позволяют собирать пятна мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

черное море

россия

керченский пролив

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происшествия, черное море, россия, керченский пролив, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе