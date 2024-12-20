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Шишкарев: без увеличения рождаемости проблему дефицита кадров не решить - РИА Новости, 20.12.2024
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20:57 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/shishkarev-1990528884.html
Шишкарев: без увеличения рождаемости проблему дефицита кадров не решить
Шишкарев: без увеличения рождаемости проблему дефицита кадров не решить - РИА Новости, 20.12.2024
Шишкарев: без увеличения рождаемости проблему дефицита кадров не решить
Существующие демографические прогнозы говорят о том, что дефицит кадров в России будет только нарастать, и эту проблему невозможно решить без увеличения... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:57:00+03:00
2024-12-20T20:57:00+03:00
сергей шишкарев
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Существующие демографические прогнозы говорят о том, что дефицит кадров в России будет только нарастать, и эту проблему невозможно решить без увеличения рождаемости, только за счет технологий и повышения производительности труда, считает председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев.Такое мнение он высказал на заседании Государственного совета, посвященного итогам Года семьи и мерам поддержки семей с детьми, в котором принял участие президент России Владимир Путин."Нужно смотреть, минимум, на поколение вперед. Без увеличения рождаемости проблему сокращения населения, а значит, дефицита кадров, мы не решим. В семьях должно быть минимум двое детей, а нормой жизни должна стать многодетная семья. Свою миссию мы сформулировали так: компании должны выступать демографическим агентом государства", – отметил Шишкарев, его слова приводит пресс-служба компании.Он рассказал участникам Госсовета о корпоративной демографической программе, которая действует в Группе с 2022 года. Она предполагает в том числе выплату корпоративного семейного капитала в размере одного миллиона рублей при рождении третьего и последующего детей. Программа ориентирована не только на улучшение качества жизни, но и на повышение социального статуса семей с детьми."Для людей важна уверенность в будущем, в своем работодателе, в том, что он может строить надолго свою семейную перспективу", – подчеркнул Шишкарев.
РИА Новости
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сергей шишкарев
Сергей Шишкарев
Шишкарев: без увеличения рождаемости проблему дефицита кадров не решить

Участники Госсовета обсудили итоги Года семьи и меры поддержки семей с детьми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Государственного совета по вопросам поддержи семей
Заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Существующие демографические прогнозы говорят о том, что дефицит кадров в России будет только нарастать, и эту проблему невозможно решить без увеличения рождаемости, только за счет технологий и повышения производительности труда, считает председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев.
Такое мнение он высказал на заседании Государственного совета, посвященного итогам Года семьи и мерам поддержки семей с детьми, в котором принял участие президент России Владимир Путин.
"Нужно смотреть, минимум, на поколение вперед. Без увеличения рождаемости проблему сокращения населения, а значит, дефицита кадров, мы не решим. В семьях должно быть минимум двое детей, а нормой жизни должна стать многодетная семья. Свою миссию мы сформулировали так: компании должны выступать демографическим агентом государства", – отметил Шишкарев, его слова приводит пресс-служба компании.
Он рассказал участникам Госсовета о корпоративной демографической программе, которая действует в Группе с 2022 года. Она предполагает в том числе выплату корпоративного семейного капитала в размере одного миллиона рублей при рождении третьего и последующего детей. Программа ориентирована не только на улучшение качества жизни, но и на повышение социального статуса семей с детьми.
"Для людей важна уверенность в будущем, в своем работодателе, в том, что он может строить надолго свою семейную перспективу", – подчеркнул Шишкарев.
 
Сергей Шишкарев
 
 
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