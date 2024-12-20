https://ria.ru/20241220/shatdaun-1990534605.html

В США предупредили о неминуемой приостановке работы правительства

В США предупредили о неминуемой приостановке работы правительства - РИА Новости, 20.12.2024

В США предупредили о неминуемой приостановке работы правительства

Ведомства в Соединенных Штатах предупредили о необходимости готовиться к "неминуемой" приостановке работы правительства, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T20:58:00+03:00

2024-12-20T20:58:00+03:00

2024-12-20T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ведомства в Соединенных Штатах предупредили о необходимости готовиться к "неминуемой" приостановке работы правительства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило федеральные ведомства в пятницу утром (о необходимости - ред.) готовиться к неминуемому шатдауну", - говорится в сообщении газеты. В четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей. Для одобрения нормы за нее должны проголосовать более половины - 218 законодателей. У республиканцев в палате представителей 219 мандатов, но среди членов фракции нашлись те, кто возражал против проекта временного бюджета. Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договориться о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства. Предел госзаимствований без изменения в законодательстве вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент. Без отказа от установления предела заимствований США может грозить дефолт, поскольку для выплаты процентов по кредитам, страна глубже оказывается в долговой яме. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем. Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом. Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.

https://ria.ru/20241220/amerika-1990431670.html

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сша, дональд трамп, джо байден, илон маск, в мире