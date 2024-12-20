Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили о неминуемой приостановке работы правительства - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/shatdaun-1990534605.html
В США предупредили о неминуемой приостановке работы правительства
В США предупредили о неминуемой приостановке работы правительства - РИА Новости, 20.12.2024
В США предупредили о неминуемой приостановке работы правительства
Ведомства в Соединенных Штатах предупредили о необходимости готовиться к "неминуемой" приостановке работы правительства, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:58:00+03:00
2024-12-20T20:58:00+03:00
сша
дональд трамп
джо байден
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/98/1485939862_0:0:5676:3193_1920x0_80_0_0_d336df6d5e852968824f98b3e5dea490.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ведомства в Соединенных Штатах предупредили о необходимости готовиться к "неминуемой" приостановке работы правительства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило федеральные ведомства в пятницу утром (о необходимости - ред.) готовиться к неминуемому шатдауну", - говорится в сообщении газеты. В четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей. Для одобрения нормы за нее должны проголосовать более половины - 218 законодателей. У республиканцев в палате представителей 219 мандатов, но среди членов фракции нашлись те, кто возражал против проекта временного бюджета. Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договориться о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства. Предел госзаимствований без изменения в законодательстве вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент. Без отказа от установления предела заимствований США может грозить дефолт, поскольку для выплаты процентов по кредитам, страна глубже оказывается в долговой яме. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем. Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом. Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://ria.ru/20241220/amerika-1990431670.html
https://ria.ru/20241219/ssha-1990276838.html
https://ria.ru/20241220/ssha-1990296486.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/98/1485939862_356:0:5404:3786_1920x0_80_0_0_48d254d194ea86b5533ad17fc88a37b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, джо байден, илон маск, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, В мире
В США предупредили о неминуемой приостановке работы правительства

WP: ведомства в США предупредили о неизбежной приостановке работы правительства

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ведомства в Соединенных Штатах предупредили о необходимости готовиться к "неминуемой" приостановке работы правительства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«
"Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило федеральные ведомства в пятницу утром (о необходимости - ред.) готовиться к неминуемому шатдауну", - говорится в сообщении газеты.
В четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей. Для одобрения нормы за нее должны проголосовать более половины - 218 законодателей. У республиканцев в палате представителей 219 мандатов, но среди членов фракции нашлись те, кто возражал против проекта временного бюджета.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В США раскрыли теневого президента
Вчера, 15:24
Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договориться о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
Предел госзаимствований без изменения в законодательстве вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент. Без отказа от установления предела заимствований США может грозить дефолт, поскольку для выплаты процентов по кредитам, страна глубже оказывается в долговой яме.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом
19 декабря, 22:03
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В палате представителей не поддержали проект временного бюджета США
Вчера, 03:03
 
СШАДональд ТрампДжо БайденИлон МаскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала