Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе заявили, что ВСУ запускают ложные цели по городу - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 20.12.2024 (обновлено: 13:11 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/sevastopol-1990384603.html
В Севастополе заявили, что ВСУ запускают ложные цели по городу
В Севастополе заявили, что ВСУ запускают ложные цели по городу - РИА Новости, 20.12.2024
В Севастополе заявили, что ВСУ запускают ложные цели по городу
Ложные цели запускались днем в пятницу по Севастополю украинскими войсками, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:05:00+03:00
2024-12-20T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Ложные цели запускались днем в пятницу по Севастополю украинскими войсками, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе объявлялась тревога, она длилась 14 минут. "Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели", - написал Развожаев в Telegram-канале. При этом он рекомендовал в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.
https://ria.ru/20241219/krym-1990041452.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе заявили, что ВСУ запускают ложные цели по городу

Губернатор Севастополя Развожаев: ВСУ запускают ложные цели по городу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Ложные цели запускались днем в пятницу по Севастополю украинскими войсками, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе объявлялась тревога, она длилась 14 минут.
"Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели", - написал Развожаев в Telegram-канале.
При этом он рекомендовал в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В Крыму предложили провести трибунал над Зеленским
19 декабря, 07:52
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала