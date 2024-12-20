https://ria.ru/20241220/sevastopol-1990384603.html

В Севастополе заявили, что ВСУ запускают ложные цели по городу

В Севастополе заявили, что ВСУ запускают ложные цели по городу - РИА Новости, 20.12.2024

В Севастополе заявили, что ВСУ запускают ложные цели по городу

Ложные цели запускались днем в пятницу по Севастополю украинскими войсками, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:05:00+03:00

2024-12-20T13:05:00+03:00

2024-12-20T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Ложные цели запускались днем в пятницу по Севастополю украинскими войсками, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе объявлялась тревога, она длилась 14 минут. "Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ сегодня запускают ложные цели", - написал Развожаев в Telegram-канале. При этом он рекомендовал в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

https://ria.ru/20241219/krym-1990041452.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины